Tuíte de Rihanna sobre protesto histórico irrita governo da Índia

Postagem de Rihanna para seus 101 milhões de seguidores levou o nome da cantora ao topo da lista de assuntos mais comentados do Twitter na Índia

O governo da Índia acusou "indivíduos estrangeiros" e celebridades de "sensacionalismo", após um tuíte da popstar Rihanna manifestar apoio ao protesto de agricultores no país asiático.

Os agricultores têm protestado nos entornos de Nova Déli contra novas leis agrícolas que visam reduzir a participação do Estado no setor e abrir espaço para a iniciativa privada.

Os protestos, que já duram três meses, são considerados o maior desafio até agora do premiê Narendra Modi. Eles chegaram às manchetes internacionais na semana passada, quando uma carreata de tratores realizada pelos agricultores terminou em confrontos violentos com a polícia, com saldo de um manifestante morto e dezenas de policiais feridos.