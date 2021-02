Mulher de 95 anos é acusada de auxiliar genocídio nazista

O que restou do campo de Stutthof é agora um memorial para as vítimas

Uma mulher de 95 anos que trabalhou para o comandante de um campo de concentração nazista foi acusada, no norte da Alemanha, de ter auxiliado e sido cúmplice de assassinato em massa.

Ela foi secretária do comandante da SS (sigla para Schutzstaffel, uma organização paramilitar ligada ao Partido Nazista alemão e a Adolf Hitler) em Stutthof, um brutal campo de concentração localizado próximo à cidade polonesa de Danzigue. Nesse campo, 65 mil prisioneiros foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial.

O papel de Irmgard F. no genocídio ainda está sendo investigado e ainda não está claro se ela será levada a julgamento.

A ex-secretária alega que nunca soube que as pessoas estavam sendo mortas em uma câmara de gás no campo de concentração.

Caso raro

O caso é incomum pois pouquíssimas mulheres foram julgadas pelas atrocidades cometidas em campos de concentração nazistas. E a maioria dos casos levados a julgamento tem como foco guardas dos campos de concentração e não secretárias, segundo informações do jornalista da BBC Damien McGuinness, em Berlim.

Ela é acusada de "auxiliar e ser conivente com assassinatos em mais de 10 mil casos", e de ser cúmplice em tentativas de assassinato.

A acusação diz que ela "ajudou os responsáveis pelo campo no assassinato sistemático de prisioneiros judeus, membros da resistência polonesa e prisioneiros de guerra soviéticos, em sua função como estenógrafa e secretária do comandante do campo" entre junho de 1943 e abril de 1945.