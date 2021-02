A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Geleira cai sobre rio, rompe represa e inunda região da Índia

Equipes de resgate procuram por mais de 150 pessoas, a maioria trabalhadores de duas hidrelétricas, desaparecidos após um pedaço de uma geleira do Himalaia cair um sobre rio.

O impacto provocou um grande aumento no fluxo das águas do rio Dhauliganga, rompendo uma represa e inundando a região, que fica do Estado de Uttarakhand, norte da Índia.