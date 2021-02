'Pegadinha' no YouTube termina em morte nos EUA

Timothy Wilks foi baleado no estacionamento de um parque de diversões

Testemunhas disseram à polícia que Timothy Wilks e um amigo abordaram um grupo de pessoas do lado de fora de um parque de trampolim da família em Nashville, nos Estados Unidos. Eles portavam grandes facas, assustando as pessoas.

O amigo de Wilks disse aos policiais que a "pegadinha" foi feita para ser postada no YouTube.

Várias famílias estavam dentro do trampolim do parque de aventura Urban Air, que se descreve como "adequado para crianças" e "diversão para a família", no momento dos tiros, às 21h20, informou a agência de notícias local WKRN.