Coronavírus: as conclusões da missão da OMS que investiga em Wuhan origem da covid-19

Peter Ben Embarek disse que será necessário fazer mais investigações para identificar a origem do coronavírus

Uma equipe de especialistas internacionais que investigam as origens do coronavírus descartou a teoria de que o vírus teria vindo de um laboratório chinês.

Em janeiro de 2021, a equipe da OMS chegou a Wuhan para iniciar sua investigação sobre as origens da pandemia de covid-19, depois de meses de negociações entre a OMS e Pequim.

Wuhan, na província de Hubei, no oeste da China, foi o primeiro lugar no mundo em que o vírus foi detectado. Desde então, mais de 106 milhões de casos e 2,3 milhões de mortes por covid-19 foram relatados em todo o mundo.

Embarek concedeu entrevista à imprensa para explicar conclusões da missão conjunta da OMS em parceria com a China. Ele declarou, no entanto, que será necessário fazer mais investigações para identificar a origem do coronavírus.