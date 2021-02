Qual era a melhor forma de governo para Platão, que fazia duras críticas à democracia

Se você estivesse navegando a esmo em um barco no meio do oceano, o que você faria?

Ele foi escrito na forma de uma série de diálogos, incluindo uma conversa com Sócrates, mentor de Platão, e alguns amigos sobre a natureza dos regimes e as razões pelas quais um é superior a outro.

"Os especialistas que Platão queria no leme do navio do Estado eram filósofos especialmente treinados, escolhidos por sua incorruptibilidade e por terem uma compreensão mais profunda da realidade do que as pessoas comuns", explicou o filósofo Nigel Warburton na série da BBC History of Ideas.