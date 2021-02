O arriscado plano da China de 'semear nuvens' em mais da metade de seu território

O governo chinês vem usando programas de manipulação do clima há anos e, em dezembro do ano passado, deu um passo além: anunciou sua meta de expandir substancialmente sua capacidade operacional nessa área.

Três objetivos

O governo elaborou um guia, anunciado em 2 de dezembro, para o desenvolvimento e expansão do programa de manipulação do clima. Três objetivos específicos foram estabelecidos:

Wang cita, por exemplo, o caso da província de Gansu (no norte), que "anunciou metas imediatamente" a partir da estratégia centrada no uso de drones.

Foi em Gansu que a China lançou seu programa de modificação do clima baseado em drones capazes de causar chuvas, com o vôo inaugural do Ganlin-1 ("chuva doce"), segundo a agência de notícias oficial do governo.