O que se sabe sobre as primeiras mortes por Ebola na Guiné em 1º ressurgimento desde 2016

O ebola se espalha pelo contato físico próximo com pessoas infectadas

Entre 2013 e 2016, mais de 11 mil pessoas morreram na epidemia de Ebola na África Ocidental, que começou na Guiné. Agora, essas mortes são as primeiros registradas em cinco anos na região desde o surto fatal da doença.

O médico Sakoba Keita, chefe da agência nacional de saúde da Guiné, disse que mais testes estão sendo feitos para confirmar a situação na região sudeste do país, perto da cidade de Nzérékoré, onde os casos ocorreram. Além disso, profissionais de saúde estão trabalhando para rastrear e isolar os casos.

A diretora da Organização Mundial da Saúde para a África, Matshidiso Moeti, tuitou que a agência global de saúde estava "aumentando a prontidão e os esforços de resposta" devido ao potencial ressurgimento do ebola na Guiné.

O ebola infecta humanos por meio do contato próximo com animais contaminados, como chimpanzés, morcegos frugívoros e antílopes da floresta.

Em seguida, ele se espalha entre humanos por contato direto com sangue infectado, fluidos corporais ou de órgãos, ou indiretamente por meio do contato com ambientes contaminados.