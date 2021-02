Morto aos 90 anos, ex-presidente argentino Carlos Menem chegou ao poder como líder populista e governou como capitalista

Caráter extraordinário

Menem as usava para imitar seu caudilho favorito, o herói Facundo Quiroga, e elas eram aparadas diariamente por um cabeleireiro que tinha lugar fixo no avião presidencial.

Frondoso, excêntrico, exagerado: as costeletas de Menem eram um reflexo de seu caráter extraordinário, um personagem que se materializou durante uma década, a de 1990. Representava o sonho argentino de viver no melhor dos mundos: o mais engraçado, o mais autêntico, o mais pomposo.

Nascido no extremo noroeste do país, em La Rioja, Menem se tornou, em 1995, o primeiro presidente a ser reeleito em 50 anos.

Peronista com todas as letras

Como Juan Domingo Perón, presidente que conheceu, admirou e criticou, Menem usou a contradição como instrumento político: prometeu não honrar a dívida, mas pagou, ofereceu reclamar as Malvinas/Falklands, mas negociou com o Reino Unido, privatizou empresas se gabando de ser um nacionalista.

Mas o que para muitos é uma contradição, para o peronismo é a adaptação aos altos e baixos da política e da vida. Menem escreveu em 1988 em uma "Carta Aberta à Esperança": "Sempre afirmei que o gesto mais nobre do político consiste em colocar um ouvido no coração do povo e outro na voz de Deus para escutar com humildade o mandato do Tempo".