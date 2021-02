A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Leite de camelo, o 'ouro branco' do Leste da África

A indústria do leite de camelo, acredite ou não, está em franca expansão.

Estimativas dão conta de que ela já movimenta mais de US$ 10 bilhões anuais.

No leste da África, fazendeiros criam mais de 12 milhões de camelos com o propósito de produzir a bebida, visada principalmente por pessoas que acreditam que ela tem propriedades medicinais.

De olho nisso, o casal Zamzam Haji e Jama Warsame, do leste do Quênia, abriu a White Gold ("Ouro Branco", em tradução literal). Eles encontraram uma lacuna no mercado: a necessidade de leite pasteurizado.