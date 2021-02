Princesa Latifa: ONU questionará Emirados Árabes Unidos sobre a filha do governante de Dubai

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que vai apurar o aparente enclausuramento da princesa Latifa Al Maktoum, filha do governante de Dubai, junto aos Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos).

Em vídeos gravados secretamente e compartilhados com a BBC , a princesa Latifa disse temer por sua vida.

"Estamos preocupados com isso", afirmou o chanceler britânico, Dominic Raab, na quarta-feira (17/2).

Mas, quando questionado se as sanções poderiam ser impostas, Raab disse: "Não está claro para mim que haveria evidências para apoiar essas medidas".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também disse que o governo estava "preocupado", mas iria "esperar para ver como [a ONU] vai progredir" com sua investigação.

O Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que em breve questionará os Emirados Árabes Unidos sobre a princesa Latifa.

"Certamente vamos levantar esses novos desdobramentos com os Emirados Árabes Unidos", disse o porta-voz Rupert Colville. "Outras partes do sistema de direitos humanos da ONU com mandatos relevantes também podem se envolver, uma vez que tenham analisado o novo material".