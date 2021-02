'Fura-filas' da vacina: o escândalo que forçou demissão do ministro da Saúde da Argentina durante pandemia de covid-19

A polêmica começou depois que o jornalista Horacio Verbitsky, considerado apoiador do partido no poder, revelou que foi vacinado contra o coronavírus após fazer um pedido direto a González.

"Liguei para o meu velho amigo Gines González García, que conhecia muito antes de ele ser ministro, e ele me disse que eu deveria ir ao Hospital Posadas. Quando estava a caminho, recebi uma mensagem de sua secretária, que me disse que uma equipe do hospital estava indo ao Ministério e que deveria ir ao Ministério para receber a vacina", disse Verbitsky, 79, à rádio El Uncover nesta sexta-feira (19).

Após essa revelação, a imprensa argentina passou a divulgar informações segundo as quais outras personalidades próximas ao partido no poder furaram a fila e também receberam a vacina, em caráter preferencial.

A Ouvidoria Nacional do Ministério Público disse que recebeu mais de mil denúncias sobre casos de fura-fila na vacinação contra covid-19 em todo o país. São pessoas que foram imunizadas e não estavam na categoria de prioritários do programa de vacinação.

Após receber as denúncias, as reclamações são encaminhadas para uma unidade do Ministério Público para que as providências legais sejam tomadas.