Máscara, distanciamento social e 'passaporte verde': Israel inicia reabertura pós-pandemia de covid-19

Sob as novas regras, as pessoas agora podem ir a shoppings e visitar atrações turísticas como zoológicos.

Passaporte verde

Não são permitidos shows com grande número de pessoas e eventos esportivos foram perdidos com lotação máxima de 75%, sendo o limite máximo de 300 pessoas no ambiente interno e 500 no externo.