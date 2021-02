Explosão de turbina em pleno voo nos EUA leva a suspensão de viagens com Boeing 777

Crédito, Storyful Legenda da foto, Turbina danificada em pleno voo; avião fez pouso de emergência e ninguém se feriu

A fabricante americana de aviões Boeing recomendou a suspensão de todas as aeronaves 777 com o mesmo tipo de motor que sofreu avarias e espalhou destroços sobre Denver no sábado (20/2).

A Boeing disse que 128 jatos devem ser suspensos até que inspeções sejam realizadas.

A United Airlines e as duas principais operadoras do Japão já pararam de usar 56 aviões com o mesmo motor.

O voo 328, transportando 231 passageiros, foi forçado a fazer um pouso de emergência no aeroporto de Denver. Ninguém ficou ferido.

"Enquanto a investigação está em andamento, recomendamos suspender as operações das 69 aeronaves 777 em serviço e 59 em armazenamento, equipadas com motores Pratt & Whitney 4000-112", disse a empresa em um comunicado.

A Pratt & Whitney disse que enviou uma equipe para trabalhar com os investigadores.

De acordo com a Federal Aviation Administration (FAA), a United é a única companhia aérea dos Estados Unidos voando com este modelo de 777, com as demais no Japão e na Coreia do Sul.

A Korean Air, que tem seis aviões em operação e 10 em armazenamento, disse que estava aguardando instruções dos reguladores sul-coreanos sobre medidas para seus jatos 777.

O voo 328 da United, com destino a Honolulu, sofreu uma falha no motor do lado direito. Destroços do jato foram encontrados espalhados em uma área residencial próxima depois que ele retornou ao aeroporto de Denver.

Crédito, Broomfield PD Legenda da foto, Partes do avião caíram em uma área residencial

A agência ordenou inspeções extras de jatos Boeing 777 equipados com o motor Pratt & Whitney 4000 após o incidente. "Revisamos todos os dados de segurança disponíveis após o incidente [de sábado]", disse o administrador da FAA Steve Dickson em um comunicado.

"Com base nas informações iniciais, concluímos que o intervalo de inspeção deve ser aumentado para as pás ocas do ventilador, exclusivas deste modelo de motor, utilizado exclusivamente nos aviões Boeing 777".

A FAA se reuniu com representantes da empresa de motores e da Boeing na noite de domingo.

A descoberta inicial do National Transportation Safety Board (NTSB) é que a maioria dos danos ocorreu no motor onde duas pás do ventilador foram quebradas e outras pás também foram impactadas. O corpo principal do avião sofreu apenas pequenos danos.

Crédito, EPA/Hayden Smith Legenda da foto, Fumaça saindo do voo que teve problemas na turbina no sábado

A falha do motor é outro golpe para a Boeing depois que sua aeronave 737 Max ficou parada por 18 meses após dois acidentes de aviação que deixaram 346 mortos.

'Tremendo violentamente'

Os passageiros a bordo do voo de Denver descreveram uma "grande explosão" logo após a decolagem.

"O avião começou a tremer violentamente, perdemos altitude e começamos a descer", disse David Delucia. Ele acrescentou que ele e sua esposa colocaram suas carteiras nos bolsos para que "caso caíssemos, pudéssemos ser identificados".

A polícia da cidade de Broomfield postou fotos do que parecia ser a frente de uma caixa de motor no jardim da frente de uma casa. Outros fragmentos foram vistos pela cidade, inclusive em um campo de futebol.

Ninguém ficou ferido pelos destroços que caíram.

Crédito, EPA Legenda da foto, Ninguém ficou ferido no incidente com o avião da United

No Japão, todos os 777s com motores modelo Pratt & Whitney 4000 devem evitar seu espaço aéreo até novo aviso. Isso inclui decolagens, pousos e voos em todo o país.

O governo local também ordenou que as companhias aéreas JAL e ANA suspendessem o uso de seus 777s com o mesmo modelo de motor.

Em dezembro passado, um voo da JAL foi forçado a retornar ao aeroporto de Naha devido a um problema no motor esquerdo.

Em 2018, o motor direito de um avião da United Airlines quebrou pouco antes de pousar em Honolulu. Após uma investigação, o NTSB disse que o incidente foi causado por uma fratura de lâmina de ventilador de comprimento total.