A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que foi e como acabou a Primavera Árabe | 21 notícias que marcaram o século 21

Tudo começou com Mohamed Bouazizi, um vendedor de frutas na pequena Sidi Bouzid, na Tunísia.

Constantemente intimidado por policiais — falta de licença, problemas com seus produtos, pedidos de propina —, ele tomou uma decisão desesperada após tentar, em vão, recuperar seu carrinho confiscado: jogou combustível sobre o corpo e, diante do prédio do governo local, ateou fogo a si mesmo.