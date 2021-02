Mulher de 'El Chapo' Guzmán é presa nos EUA acusada por narcotráfico

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Emma Coronel conheceu Joaquín Guzmán aos 17 anos e se casou com ele em 2007

Foi presa nesta segunda-feira (22/02) nos Estados Unidos Emma Coronel Aispuro, 31, mulher de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex-líder do cartel de drogas mexicano Sinaloa.

Aispuro, que tem cidadania mexicana e americana, foi presa no aeroporto Dulles, na Virgínia, segundo comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

De acordo com documentos judiciais, ela é acusada de narcotráfico — organizando a importação de cocaína, metanfetaminas, heroína e maconha para os Estados Unidos.

Crédito, EPA Legenda da foto, 'El Chapo' já foi preso em diversas ocasiões no México e nos EUA, onde foi finalmente condenado a prisão perpétua

Além disso, ela é acusada de ter ajudado "El Chapo" a escapar, em 11 de julho de 2015, da prisão mexicana em que ele estava detido. Preso novamente no México em janeiro de 2016, o ex-líder do temido cartel de Sinaloa teria tido novamente ajuda da mulher no planejamento de outra fuga, antes que ele fosse extraditado para os Estados Unidos em janeiro de 2017.

Em julho de 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán foi considerado culpado por todas as dez acusações das quais foi alvo, sendo condenado à prisão perpétua e mais 30 anos de detenção nos Estados Unidos. Seu julgamento foi considerado o maior da história do país por narcotráfico.

Relacionamento de uma década, entre fugas e julgamento

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Emma Coronel Aispuro acompanhou de perto julgamento do marido nos EUA

O advogado americano Jeffrey Lichtman, que defendeu "El Chapo" em seu julgamento em Nova York, confirmou à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) que também representará Aispuro — que planeja se declarar inocente das acusações que enfrenta.

Lichtman evitou fazer comentários adicionais em breve conversa telefônica com a reportagem, logo após a notícia da prisão. Aispuro deve comparecer por videoconferência a um julgamento no tribunal federal do distrito de Columbia.

Ela nasceu em Santa Clara, na Califórnia (EUA), mas cresceu em uma fazenda em La Angostura, um vilarejo com algumas dezenas de habitantes ao norte do México, em uma região conhecida como o "triângulo dourado" do narcotráfico. Foi lá que conheceu "El Chapo", aos 17 anos.

Apesar de assegurar que sua família sempre se dedicou à agricultura, tanto pai dela, Inés Coronel Barrera, como o irmão mais velho, Inés Omar, estão hoje condenados à prisão por ligação com o cartel do marido.

O relacionamento amoroso entre os dois durou mais de uma década — na maior parte deste período, porém, Guzmán esteve foragido e preso, no México e nos Estados Unidos.

Aispuro participou presencialmente da maior parte do julgamento contra "El Chapo" nos Estados Unidos.