Por que as contas de luz no Texas estão chegando a quase R$ 90 mil após nevascas

Crédito, Reuters Legenda da foto, Enquanto milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica no Texas, algumas outras se depararam com contas de luz chegando aos cinco dígitos

O prefeito de Houston, cidade no Estado americano do Texas, pediu que o governo estadual arque com as altas contas de luz que estão chegando às casas de seus residentes — um dos desdobramentos do frio severo que atingiu o sul dos Estados Unidos na semana passada, deixando pelo menos 70 mortos e termômetros em até -18ºC.

Sylvester Turner defendeu, em entrevista ao canal de TV CBS News, não ser culpa dos moradores que o sistema de distribuição de energia elétrica não tenha dado conta da alta demanda.

Milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica no Texas após tempestades de neve atingirem o Estado. Entretanto, alguns daqueles que tiveram o fornecimento mantido se depararam com contas de luz chegando aos cinco dígitos.

Foi o que relatou ao jornal The New York Times o morador de Dallas e veterano do Exército Scott Willoughby — ele precisou pagar uma conta de US$ 16 mil (cerca de R$ 88 mil) por apenas alguns dias de uso, o que acabou com sua poupança.

Susan Hosford, moradora da cidade texana de Denison, disse à agência de notícias Associated Press que recebeu uma cobrança de US$ 1.300 (R$ 7.100) apenas pelas duas primeiras semanas de fevereiro. Uma vez que o valor foi debitado automaticamente da sua conta e ela não tinha fundos suficientes, precisou pagar juros.

Muitas outras pessoas que reclamaram nas redes sociais sobre suas altas contas de luz são clientes da operadora Griddy, que atende apenas o Texas.

A empresa oferece um dos planos mais populares do Estado no modelo de atacado. Com a piora das condições climáticas, ela chegou a alertar clientes sobre o aumento de preços, mas pouco coisa podia ser feita a tempo.

O Texas é um dos poucos Estados dos EUA que tem um sistema independente de fornecimento de energia, o que dificulta o reforço por Estados vizinhos em situações de crise. Assim, em reunião emergencial realizada no último dia 16, um comitê estadual responsável pela infraestrutura decidiu pelo aumento do preço da energia.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Cerca de 15 mil pessoas continuavam sem energia no Texas nesta segunda-feira (22/02)

A mudança não afetou clientes que contrataram planos de tarifa fixa. Já aqueles que adotaram tarifas variáveis — normalmente mais baratas no curto prazo, quando as condições climáticas estão estáveis — foram duramente atingidos pelo aumento.

O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas, que supervisiona o fornecimento de energia no Estado, está sendo acusado de não ter se preparado para cenários de escassez como o de agora.

Atualmente, o fornecimento de energia se restabeleceu em grande parte do Texas, mas pouco mais de 15 mil clientes ainda estavam sem energia na hora do almoço de segunda-feira (22/02), de acordo com o site Poweroutage.us.

Depois do susto das últimas semanas, a temperatura no Texas está mais suave e típica desta época do ano.

Quem paga a conta?

O prefeito Turner disse à CBS que, quando era um parlamentar estadual, apresentou um projeto de lei para garantir que houvesse uma "reserva adequada" de energia para evitar apagões — entretanto, ele diz que seus colegas políticos não aderiram à pauta.

Sylvester Turner defende que o sistema não está à altura dos desafios produzidos pelas mudanças climáticas.

"Tudo isso era previsível. Escrevi sobre em 2011. E, portanto, para esses custos exorbitantes, não são os consumidores que deveriam assumir esses custos."

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou após reunião com parlamentares que "temos a responsabilidade de proteger os texanos de picos em suas contas de energia resultado inverno rigoroso e das quedas de energia".

O presidente Joe Biden declarou calamidade no Texas na semana passada, abrindo caminho para uso de fundos federais em gastos para socorro.