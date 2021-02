A piada que pode redefinir limites de liberdade de expressão no Canadá

Jérémy Gabriel (esq) e Mike Ward (dir): o jovem, que é portador de deficiência, diz que piada grosseira do humorista o levou a pensar em suicídio

Em 2010, o humorista canadense Mike Ward estreou um show de comédia stand-up no qual zombava de diversas celebridades, entre elas um jovem cantor, Jérémy Gabriel, que na época tinha 13 anos de idade e já era famoso por ter se apresentado ao lado de Céline Dion e cantado para o papa Bento 16 no Vaticano.

Gabriel nasceu com síndrome de Treacher Collins, doença rara que causa deformidades no rosto e no crânio. Ele também nasceu surdo, e usa um implante auditivo. O cantor iniciou sua carreira ainda criança e ficou conhecido como "O Pequeno Jérémy".