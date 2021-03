Príncipe Harry lembra Diana ao justificar 'fuga' do Reino Unido em entrevista a Oprah: 'Temi que a historia se repetisse'

O duque e a duquesa de Sussex falaram com Oprah Winfrey em um especial de TV

O programa especial da CBS, Oprah With Meghan e Harry: A CBS Primetime Special , está previsto ir ao ar neste domingo (7/3) nos EUA.

Na entrevista, Meghan falará sobre casamento, maternidade, vida como uma realeza e como ela está lidando com a "intensa pressão pública", disse a CBS. Meghan e Harry também falarão sobre sua mudança para os EUA no ano passado e seus planos futuros.

Fim do Talvez também te interesse

O príncipe Harry disse anteriormente que renunciou aos deveres reais a fim de proteger a si e sua família do ambiente "tóxico" criado no Reino Unido pela imprensa.

A falecida mãe de Harry, Diana, princesa de Gales, renunciou ao título de Sua Alteza Real na época do divórcio do príncipe de Gales em agosto de 1996. Ela morreu no ano seguinte, em um acidente de carro em Paris. O motorista estava dirigindo alcoolizado e o carro em alta velocidade estava sendo seguido por paparazzi em motocicletas quando o acidente aconteceu.