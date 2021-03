Meghan Markle acusa Palácio de Buckingham de 'perpetuar inverdades' sobre ela e príncipe Harry em entrevista a Oprah

Entrevista de Meghan e Harry com Oprah vai ao ar no domingo

As alegações foram publicadas depois que a entrevista com Oprah foi gravada.

Entrevista

A entrevista com a apresentadora, que irá ao ar nos Estados Unidos no domingo (7) e no Reino Unido na segunda-feira (8), deve detalhar o curto período de Harry e Meghan como membros da realeza trabalhando juntos antes de renunciarem a seus cargos para viverem nos Estados Unidos.

Uma reportagem do jornal britânico The Times de quarta-feira (3) afirmou que a duquesa foi alvo de uma queixa quando fazia parte da realeza.

De acordo com a denúncia, o episódio aconteceu em outubro de 2018, enquanto o duque e a duquesa viviam no Palácio de Kensington após seu casamento, que ocorreu em maio daquele ano.

Em um comunicado posterior, o Palácio de Buckingham - responsável pela contratação da equipe real - disse que estava "claramente muito preocupado com as alegações do The Times" e afirmou que sua equipe de Recursos Humanos examinaria as circunstâncias descritas na reportagem.