Argentina: perfil da nação que deu ao mundo o tango e Maradona

Há 51 minutos

A Argentina, um dos vizinhos do Brasil, é um país que se estende por 4 mil quilômetros de norte a sul, de sua parte sub-tropical à área sub-Antártica.

Seu território inclui parte da cordilheira dos Andes, as planícies dos Pampas e uma longa costa atlântica, a leste.

A Argentina é rica em recursos naturais, tem uma mão-de-obra bem educada e é uma das maiores economias da América do Sul.

Em termos culturais, deu ao mundo vários grande escritores, como Jorge Luis Borges, e o fenômeno do tango - tanto a música como a dança -, com astros como Carlos Gardel e Astor Piazzolla.

A Argentina também é uma força reconhecida internacionalmente no futebol, imagem reforçada pela paixão gerada por seu maior ídolo, Diego Armando Maradona (1960-2020). O país venceu a Copa do Mundo da Fifa duas vezes, quando a organizou, em 1978, e em 1986, no México, em que brilhou o talento de Maradona.

Sua história política, no entanto, é problemática, marcada por golpes militares e o movimento populista peronista, enquanto sua economia registrou incríveis saltos e dramáticas recessões.

Entre 1976 e 1983, o país foi governado por uma junta militar que impôs um regime altamente repressivo, em que opositores, simpatizantes de esquerda e estudantes foram perseguidos, presos, torturados e mortos. No período, que ficou conhecido como Guerra Suja, estima-se que até 30 mil pessoas tenham sido "desaparecidas".

Crédito, Julian Finney/Getty Images Legenda da foto, O tanto é a principal manifestação cultural argentina, tanto na música como na dança

Antes de deixar o poder, em 1982, os militares argentinos invadiram as ilhas Malvinas, parte do Reino Unido, que as chama de ilhas Falklands. A invasão levou a uma guerra entre os dois países, em que a Argentina foi derrotada e que acelerou o fim do regime militar.

FATOS

LÍDERES

Presidente: Alberto Fernández

Crédito, Reuters Legenda da foto, O presidente Alberto Fernández impediu a reeleição de Mauricio Macri com sua vitória nas urnas em 2019

A candidatura de Alberto Fernández à Presidência argentina, em 2019, foi recebida com surpresa no país. Considerado um político de pouco carisma, Fernández ocupou uma posição que muitos imaginavam ser de Cristina Fernández de Kirchner, viúva do ex-presidente Néstor Kirchner e a provável candidata de seu bloco político de centro-esquerda, segundo expectativa de analistas.

Cristina Kirchner, no entanto, anunciou no início do ano que decidira disputar a eleição como candidata a vice-presidente na chapa de Alberto Fernández.

Em agosto de 2019, o oposicionista venceu o então presidente Mauricio Macri pela significativa margem de 15 pontos percentuais nas eleições primárias, o que fez dele o favorito para a disputa definitiva em outubro. Fernández foi eleito com uma vantagem de quase 8 pontos percentuais.

A carreira política do presidente argentino começou nos anos 1980. Como membro do Partido Justicialista, ele segue os princípios do peronismo, movimento nascido com o presidente Juan Perón, que governou de 1946 a 1955 e por oito meses nos anos 1970. Formado em direito, Fernández foi visto como uma força unificadora da oposição ao liberal Macri, unindo peronistas e não-peronistas na coalizão Frente de Todos.

MÍDIA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Argentina um setor de mídia desenvolvido, com jornais importantes como Clarín e La Nación

A Argentina tem um dos maiores mercados de mídia da América do Sul. A televisão é o principal meio de comunicação, e as maiores redes são operadas por empresas privadas.

A mídia é, de forma geral, livre de qualquer censura oficial. Entre os principais jornais diários do país estão o Clarín e La Nación. O país tem um dos maiores índices de uso da internet da América do Sul. O Facebook é a principal plataforma social do país.

RELAÇÕES COM O BRASIL

A Argentina, nação independente desde 1816 e importante vizinho do Brasil na parte sul de seu território, é um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil, ocupando geralmente a terceira posição, atrás apenas de Estados Unidos e China.

Buenos Aires reconheceu a independência brasileira em agosto de 1825, três anos depois da declaração feita por Dom Pedro I. Meses depois, no entanto, Brasil e Argentina entraram em guerra pela disputa da então chamada Província da Cisplatina.

Os argentinos queriam tomar o controle da região, que até então era uma província brasileira - condição questionada tanto pela população local como pelos vizinhos argentinos. O regime imperial brasileiro acabou derrotado no conflito, mas a Argentina não obteve seu objetivo de anexar a Cisplatina, que ganhou a independência como Uruguai.

Em 1856, Brasil e Argentina selaram o uso pacífico do Rio da Prata por meio do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. De 1864 a 1870, os dois países lutam do mesmo lado na Guerra do Paraguai, como parte da Tríplice Aliança, que também contou com o Uruguai.

Na segunda metade dos anos 1970, época em que Brasil e Argentina eram governados por regimes militares, os países vizinhos fizeram parte da Operação Condor, uma iniciativa que uniu os Estados Unidos e regimes militares sul-americanos para combater o que consideravam uma ameaça comunista na região.

Em 1980, João Figueiredo tornou-se o primeiro presidente brasileiro a visitar a Argentina em 45 anos - o último fora Getúlio Vargas, em 1935.

Com a redemocratização das nações sul-americanas, nos anos 1980, Brasil e Argentina aproximaram-se ainda mais e iniciaram a formação do bloco econômico Mercosul - criado oficialmente em março de 1991, com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Ao longo dos anos 1990 e 2000, os dois países continuaram com fortes relações bilaterais. Em 2019, a eleição de Alberto Fernández para a Presidência argentina distanciou Buenos Aires do governo em Brasília - o presidente Jair Bolsonaro, conservador de linha ideológica oposta à de Fernández, atacara o colega argentino durante a campanha presidencial do vizinho.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história da Argentina:

Século 16 - Começa a colonização espanhola da costa do rio da Prata e áreas do interior.

1810-18 - Guerra de independência termina com a separação da Espanha, mas é seguida por uma série de conflitos civis entre forças centralistas e federalistas até 1880.

1916-22 - O presidente Hipolito Yrigoyen realiza uma série de reformas sociais progressistas. Ele é reeleito para um segundo mandato em 1928.

1930 - A Grande Depressão atinge a Argentina duramente, com a forte queda de suas exportações agrícolas. As Forças Armadas tomam o poder num golpe de Estado, abrindo um precedente para intervenções militares que só se encerraria nos anos 1980.

1955 - O presidente Juan Perón, um populista autoritário cujo apoio vinha da população mais pobre, é derrubado num golpe, numa época em que a economia entrava em declínio. Perón voltaria ao poder brevemente nos anos 1970. Seu nome daria origem ao movimento político conhecido como peronismo - e tanto ele como sua segunda mulher, Evita, tornaram-se ícones da história argentina.

Crédito, AFP Legenda da foto, Juan Perón, líder que originou o movimento peronista, e sua mulher Evita tornaram-se ícones da história argentina

1976 - As Forças Armadas tomam o poder de outro governo peronista e lança a chamada "guerra suja", em que milhares de pessoas são mortas sob suspeita de ligações com movimentos de esquerda.

1982 - O Exército argentino invade as ilhas Malvinas no Atlântico Sul, mas é expulso meses depois pelas forças britânicas, após batalhas sangrentas. O regime militar chega ao fim no ano seguinte.

2001 - Crise econômica. A Argentina faz história com o maior calote de uma dívida externa da história, de mais de US$ 80 bilhões. O governo do peronista Néstor Kirchner restaura a estabilidade.

2015 - O presidente conservador Mauricio Macri lança um programa de reformas liberais para reduzir o papel do Estado na economia.