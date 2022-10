Canadá: perfil de uma das mais prósperas nações do planeta

Há 25 minutos

Segundo maior país do mundo em extensão territorial, mas relativamente pequeno em termos de população, o Canadá tem mais poder do que seu tamanho indicaria na área da economia. Com 35 milhões de habitantes, o país é uma das dez maiores economias do planeta em valores absolutos de Produto Interno Bruto.

O Canadá é uma grande nação comercial, tem um setor de serviços dominante e possui vastas reservas de petróleo. É um grande exportador de energia, alimentos e minérios.

Em comparação com as outras nações do continente americano, onde o presidencialismo é a norma, o Canadá assemelha-se a uma nação europeia. Sendo uma federação de ex-colônias britânicas, o país seguiu o padrão britânico de democracia parlamentar.

Suas ligações com os Estados Unidos são hoje vitais, especialmente em termos de comércio, mas o Canadá geralmente segue seu próprio caminho na política e, cada vez mais, na economia. Em 2018, o país assinou um amplo acordo de livre comércio com a União Europeia, aproximando-se mais do continente europeu.

Duas línguas, o inglês e o francês, têm status de língua oficial no Canadá. A região de Quebec, onde se fala francês e onde a pressão por soberania diminuiu no século 21, tem uma ampla autonomia cultural.

Povos indígenas correspondem a 4% da população canadense.

Crédito, Streeter Lecka/Getty Images Legenda da foto, O Canadá é uma grande força em esportes de inverno, e Vancouver recebeu a Olimpíada em 2010

O Canadá é uma força importante nos esportes de inverno, com destaque para o hóquei sobre o gelo, a modalidade mais popular entre os canadenses. O país recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno duas vezes: em 1988, na cidade de Calgary, e em 2010, quando o evento esportivo ocorreu em Vancouver.

FATOS

Alamy Canadá Capital: Ottawa População 34,7 milhões

Área 9,98 milhões de quilômetros quadrados

Principais línguas Inglês, francês

Principal religião Cristianismo

Expectativa de vida 79 anos (homem), 83 anos (mulher)

MoedaDólar canadense Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDERES

Chefe de Estado: Rei Charles 3º, representado por um governador-geral

Sua majestade o rei Charles 3º ascendeu ao trono do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte em 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª que tinha sucedido seu pai, o rei George 6º em 1952 Em setembro de 2015, a rainha tinha se tornado o monarca mais longevo da Grã-Bretanha, ultrapassando o recorde estabelecido por sua trisavó, a rainha Victoria. O rei britânico também é chefe de Estado de 16 países independentes, incluindo o Canadá e a Austrália. Como monarca constitucional, seu papel no processo legislativo é amplamente cerimonial.

Primeiro-ministro: Justin Trudeau

Crédito, Reuters Legenda da foto, O liberal premiê Justin Trudeau, filho de um famoso político do país, obteve uma vitória histórica em 2015

Pule Podcast e continue lendo Podcast As Estranhas Origens das Guerras Culturais Adaptação de premiado podcast da BBC ‘Things Fell Apart’, de Jon Ronson. Episódios Fim do Podcast

O premiê Justin Trudeu - filho de Pierre Trudeau, que dominou a política canadense nos anos 1970 - conseguiu uma vitória histórica para seu Partido Liberal em outubro de 2015, encerrando os nove anos de governo conservador do primeiro-ministro Stephen Harper.

A vitória, numa eleição disputada contra os conservadores e o partido Novos Democratas, de centro-esquerda, deu aos liberais a maioria absoluta no Parlamento - quatro anos após um humilhante terceiro lugar no pleito de 2011. Trudeau foi eleito prometendo mudança e uma "nova visão" para o Canadá, apesar de na época ser acusado pelos conservadores de inexperiência.

Trudeau experimentou boas relações com seu colega americano quando a Casa Branca era ocupada pelo democrata Barack Obama, com quem compartilhava claras afinidades políticas. Depois que o republicano Donald Trump assumiu o lugar de Obama, em 2017, os governos de Canadá e Estados Unidos distanciaram-se. O principal ponto de discórdia entre Trump e Trudeau eram as relações comerciais entre os dois países. Trump pressionou pela renegociação do Nafta, o acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México, o que acabou acontecendo em 2018.

MÍDIA

O Canadá tem uma longa história de transmissão de rádio e televisão pública. A CBC (Canadian Broadcasting Corporation) foi criada nos anos 1930, em resposta à crescente influência exercida pelo rádio americano.

Transmitindo em francês e inglês, as redes de rádio da CBC produzem programas falados e culturais. A corporação também opera dois canais nacionais de TV e serviços de TV e rádio para povos indígenas no norte do país.

Crédito, AFP Legenda da foto, A famosa torre CN, em Toronto, é usada para transmissões de rádio e TV, setor muito desenvolvido no Canadá

Há centenas de rádios licenciadas no Canadá, a maioria delas comercial. Também existe um amplo uso de TV com múltiplos canais. A agência reguladora do setor determina que cotas de material canadense precisam ser exibidas pelas estações de rádio e TV.

A mídia do Canadá é livre para apresentar um amplo leque de pontos de vista e opiniões. Entretanto, a entidade Repórteres Sem Fronteiras disse em 2019 que a liberdade de mídia no país "caiu no ranking devido a questões de transparência do governo e à polêmica legislação contra o terrorismo".

Cerca de 34,5 milhões de canadenses usavam a internet em dezembro de 2018 - quase 93% da população. Segundo a agência We Are Social, em 2019, havia 25 milhões de usuários ativos de mídias sociais no Canadá.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Brasil e Canadá mantêm relações comerciais desde meados do século 19. O primeiro escritório comercial canadense foi aberto no Brasil em 1866, e dez anos depois o imperador Dom Pedro II visitava o país da América do Norte.

A formalização das relações diplomáticas com abertura de embaixadas, no entanto, ocorreu apenas nos anos 1940 - em 1941 foi instalada a brasileira, em Ottawa, e em 1944, a canadense no Rio de Janeiro.

O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Canadá nas Américas, atrás dos Estados Unidos e do México - US$ 7,7 bilhões em 2019 -, e os dois países estabeleceram nas últimas décadas fortes laços na área de educação. Em 2019, segundo o governo canadense, havia 14.560 brasileiros estudando no país, e outros 25 mil realizaram curso de línguas de curta duração. O Canadá é o país com o maior número de brasileiros estudando no exterior.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história do Canadá:

1583 - A região de Newfoundland torna-se a primeira colônia da Inglaterra no exterior.

1627 - A Company of New France é estabelecida para governar e explorer a "Nova França" - as colônias francesas na América do Norte.

1763 - Sob o Tratado de Paris, a Grã-Bretanha adquire todas as colônias francesas a leste do rio Mississipi, incluindo Nova França, que se torna a colônia de Quebec.

Crédito, AFP Legenda da foto, A região de Quebec, colonizada pela França, manteve o uso da língua francesa, uma das duas oficiais no Canadá

1867 - A Lei da América do Norte Britânica unifica Ontário, Quebec, Nova Scotia e New Brunswich no Domínio do Canadá.

1885 - A estrada de ferro Canadian Pacific é concluída.

1931 - O Estatuto de Westminster dá a domínios britânicos, incluindo o Canadá, completa autonomia.

1939 - Segunda Guerra Mundial: forças canadenses participam ativamente do conflito na Itália, outras partes da Europa e no Oceano Atlântico, entre outros locais.

1982 - O Reino Unido transfere seus últimos poderes legais ao Canadá, que adota uma nova Constituição, incluindo uma carta de direitos.

1995 - Um referendo em Quebec rejeita a proposta de independência, por uma margem de apenas 1 ponto percentual.

2018 - Canadá e União Europeia assinam um amplo acordo de livre comércio.