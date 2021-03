Sputnik V: por que muitos russos desconfiam da vacina criada no próprio país

Quando as autoridades do vilarejo de Sputnik, na Rússia, anunciaram recentemente que ofereceriam a vacina nacional de mesmo nome contra a covid-19 em uma clínica local, apenas 28 aposentados se registraram para tomar o imunizante.

O interesse no exterior pela vacina russa disparou desde que dados publicados na revista científica Lancet mostraram que ela é 91,6% eficaz contra o coronavírus, taxa similar à de outros imunizantes e superior à da CoronaVac, por exemplo, aplicada no Brasil.

Sputnik em Sputnik

"Todo mundo me amedrontou dizendo que iria doer, mas eu não senti nada", diz um aposentado, puxando seu suéter após uma injeção no vilarejo de Sputnik.

A algumas horas de carro de Moscou, o vilarejo do Sputnik tem uma fazenda de gado, alguns blocos de apartamentos idênticos e nenhuma indicação do motivo pelo qual recebeu o nome em homenagem ao triunfo da corrida espacial soviética.

"O satélite Sputnik [em 1957] foi um grande avanço e esta vacina também é", ri Galina Bordadymova, servidora pública responsável pela vacinação no vilarejo, vestida com um casaco de pele, mas sem luvas, na rua extremamente fria.

Interesse internacional

Comentaristas do Ocidente inicialmente rejeitaram, até mesmo desdenharam, da Sputnik V, enquanto autoridades faziam afirmações ousadas com poucas evidências concretas.

"Até mesmo nossos críticos ficaram sem argumentos", disse no mês passado Kirill Dmitriev, chefe do fundo de investimento estatal RDIF que financia a Sputnik.

"Definitivamente a política é mais explicitamente citada no caso da vacina russa do que qualquer outra produzida no mundo hoje", disse Andrei Kortunov, do Conselho de Relações Exteriores russo.