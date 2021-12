Índia: perfil de uma nação rica em história e paisagens

Há 26 minutos

A Índia é a maior democracia do mundo. De acordo com estimativas da ONU, sua população deve ultrapassar a da China em 2028, fazendo da Índia também a nação mais populosa do planeta.

Sendo uma potência econômica ascendente e um Estado com armas nucleares, a Índia emergiu como uma importante potência regional. Mas o país também está lidando com enormes problemas sociais, econômicos e ambientais.

Região onde surgiram algumas das mais antigas e ainda existentes civilizações do mundo, o subcontinente indiano - da montanhosa fronteira com o Afeganistão às florestas da Birmânia e os corais do Oceano Índico - é ao mesmo tempo vasta e variada, em termos de povos, línguas e tradições culturais.

A Índia tem uma cultura milenar e foi palco do aparecimento da Civilização do Vale do Indu, nascida cerca de 3 mil anos antes de Cristo - o rio Indu deu nome à região e ao país.

Na Idade Média a região foi dominada por importantes reinos e uma cultura extremamente rica, seguidamente influenciada por outros povos e impérios. Na Idade Moderna, os interesses comerciais de potências estrangeiras aumentou até que os britânicos, por meio da empresa East Indian Company, expandiram sua exploração econômica.

Crédito, Tom Stoddart Archive/Getty Images Legenda da foto, A rica história da Índia pode ser testemunhada em locais como a cidade de Varanasi, à beira do rio Ganges

O controle da região acabou sendo passado para o próprio império britânico, situação que só mudou com a independência da Índia em 1947 - resultado de um longo movimento por independência, no qual se destacaram a campanha de resistência não violenta de Mahatma Gandhi. A independência, porém, acabou dando origem não a um, mas a três países diferentes.

A parte noroeste, de maioria muçulmana, tornou-se imediatamente o Paquistão, que inicialmente se estendia a uma pequena região no extremo leste, também de maioria muçulmana. Esta região tornou-se Bangladesh, que conquistou a independência em 1971. Uma região entre Paquistão e Índia, a Caxemira, seguiu sendo disputada entre os dois países, que entraram em guerra três vezes (1947, 1965 e 1971).

A Índia adotou o sistema parlamentarista, inspirado no modelo britânico, com um primeiro-ministro escolhido pelo Parlamento e um presidente como chefe de Estado. O país tem um arsenal nuclear, tendo realizado seu primeiro teste com armas atômicas nos anos 1970. No século 21, a Índia entrou na conquista do espaço, com o envio de sondas à Lua e o plano de colocar astronautas em órbita.

FATOS

Getty Images República da Índia Capital: Nova Délhi População 1,38 bilhão

Área 3,29 milhões de quilômetros quadrados

Principais línguas Hindi, inglês

Principais religiões Hinduísmo, Islã

Expectativa de vida 68 anos (homem), 70 anos (mulher)

MoedaRupee Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDERES

Presidente: Ram Natch Kovind

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O presidente Ram Natch Kovind assumiu o cargo, cerimonial e sem autoridade sobre o governo, em 2017

Ram Nath Kovind, um dalit - uma das castas mais baixas da Índia -, foi escolhido por um colégio eleitoral para se tornar o presidente do país em julho de 2017.

Ele é um advogado constitucionalista e ganhou amplo respeito como o governador do Estado de Bihar, no norte da Índia.

O cargo de presidente indiano é basicamente cerimonial, mas pode também assumir um papel significativo se, por exemplo, nenhum partido obtiver uma maioria absoluta nas eleições nacionais.

Primeiro-ministro: Narendra Modi

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Narendra Modi é um nacionalista que se beneficiou da insatisfação popular com a corrupção para ser eleito

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

O ultranacionalista hindu Narendra Modi arrebatou o poder numa onda de expectativa popular e raiva diante da corrupção e fraco crescimento econômico no país.

Apesar da imagem polarizadora de Modi, eu partido BJP (Bharatiya Janata Party) obteve uma inédita ampla vitória nas eleições parlamentares realizadas em maio de 2014. Foi a primeira vez em 30 anos que um único partido conquistou uma maioria absoluta no Parlamento.

Modi disputou as eleições baseado em seu histórico como ministro-chefe do Estado de Gujarat, de bons resultados econômicos, prometendo revitalizar a economia da Índia.

Seu período em Gujarat, no entanto, foi também marcado por acusações de que ele fez muito pouco para conter os confrontos religiosos de 2001, que deixaram mais de 1 mil mortos - em sua maioria, muçulmanos.

MÍDIA

A Índia tem florescente indústria de mídia, em que empresas de rádio e televisão, jornais e mídia digital têm registrado enorme crescimento.

Há cerca de 197 milhões de residências com aparelhos de televisão, muitos deles usando serviços por satélite e a cabo. Estações de rádio FM são inúmeras, mas apenas a rádio pública All Indian Radio pode produzir jornalismo.

A imprensa é vibrante, com milhares de veículos. A Índia tem o segundo maior número de usuários de internet no mundo, atrás apenas da China.

Crédito, AFP Legenda da foto, A imprensa é vibrante na Índia, país com o segundo maior número de usuários de internet no mundo

RELAÇÕES COM O BRASIL

Brasil e Índia tem um passado comum de influência portuguesa. O país europeu que colonizou o território brasileiro também marcou presença em solo indiano, com a chegada de navegadores portugueses à Índia na virada do século 15 para o século 16. Portugal manteve postos comerciais na costa, centralizados em Goa, que foram devolvidos à Índia nos anos 1960.

Oficialmente, as relações entre Brasil e Índia foram iniciadas em 1948, um ano depois da independência do país asiático, até então controlado pelo Reino Unido. Naquele ano, o Brasil instalou sua embaixada em Nova Délhi. Apesar de amistosas, no entanto, as relações foram distantes por décadas, decorrentes do relativo fechamento comercial de ambos os países.

Nos anos 1990, quando tanto Brasil como Índia abriram mais suas economias para o mercado internacional, as duas nações se aproximaram. Visitas mútuas de chefes de governo tornaram-se comuns, com os brasileiros Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff fazendo viagens oficiais aos país asiático. Segundo a India-Brazil Chamber of Commerce, o comércio bilateral somava apenas US$ 500 milhões no ano 2000, mas atingiu US$ 7,7 bilhões dez anos depois e US$ 12 bilhões em 2018.

Brasil e Índia progressivamente identificaram interesses comuns num mundo cada vez mais multilateral e onde as nações emergentes ganhavam relevância política e econômica. Em 2003, em Brasília, foi lançado o grupo Ibas, uma iniciativa entre Índia, Brasil e África do Sul que visava promover as relações entre os três países. Além dessa iniciativa, Brasília e Nova Délhi se aproximaram no contexto do Brics, grupo criado em 2009 reunindo as cinco principais nações emergentes do planeta - além dos três integrantes do Ibas, a Rússia e a China.

LINHA DO TEMPO

Algumas datas importantes na história da Índia:

2500 BC - A Índia abriga várias antigas civilizações e impérios.

Século 17 - Os britânicos chegam e estabelecem postos comerciais sob controle da empresa The British East India Company - por volta dos anos 1850, os britânicos controlam a maior parte do subcontinente.

1858 - A Índia passa a ser governada diretamente pelo Império Britânico.

1920 - O líder nacionalista Mahatma Gandhi lidera uma campanha com protestos não-violentos contra o controle britânico, o que eventualmente levaria à independência da região.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Gandhi, na foto ao lado de representantes britânicos, foi figura central no movimiento pela independência da Índia

1947 - A Índia é dividida em duas nações diferentes na independência - a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana.

1947-8 - Índia e Paquistão travam a primeira guerra pelo controle da disputada região da Caxemira.

1948 - Em janeiro, Mahatma Gandhi, considerado o "pai" da nação indiana, é assassinado a tiros por um extremista hindu.

1951-52 - O partido Congresso vence as primeiras eleições gerais da Índia, sob a liderança de Jawaharlal Nehru, o primeiro premiê indiano.

1966 - A fiilha de Nehru, Indira Gandhi, torna-se primeira-ministra da Índia.

1971 - Índia e Paquistão entram em guerra pelo Paquistão do Leste, que tentava se tornar independente, com apoio indiano. O território acabou conquistando a independência e se tornando Bangladesh.

1974 - A Índia conduz seu primeiro teste nuclear subterrâneo.

1984 - A primeira-ministra Indira Gandhi é assassinada por seus guarda-costas Sikh. Seu filho, Rajiv, assume o cargo de premiê.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Indira Gandhi, uma das pessoas de maior influência na história da Índia, foi assassinada por seus seguranças

Anos 1990 - O governo inicia um programa de reforma e liberalização econômicas, abrindo a economia para o comércio global e investimento estrangeiro.

1991 - Rajiv Gandhi é assassinado numa explosão suicida.

1998 - A Índia realiza testes nucleares, recebendo por isso fortes críticas da comunidade internacional.

1999 - Em fevereiro, o premiê Atal Behari Vajpayee faz uma viagem de ônibus histórica ao Paquistão para se encontrar com o premiê paquistanês, Nawaz Sharif. Os dois assinam a declaração de paz de Lahore. Em maio, aumento da tensão na província da Caxemira leva a uma breve guerra entre forças indianas e forças apoiadas pelo Paquistão, na parcela da região ocupada pela Índia.

2000 - A população indiana atinge o total de 1 bilhão de pessoas.