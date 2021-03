Dalai Lama é vacinado contra o coronavírus e incentiva imunização

O Dalai Lama disse que as vacinas são necessárias para "prevenir problemas graves"

O líder espiritual tibetano Dalai Lama recebeu sua primeira dose da vacina contra o coronavírus neste sábado (6/3). "É muito, muito útil, muito bom", disse ele ao receber a vacina da Oxford-AstraZeneca em uma instalação na cidade indiana de Dharamsala, no norte do país.

A Índia lançou sua campanha de vacinação no dia 16 de janeiro, primeiro aos profissionais de saúde e profissionais na linha de frente.

No entanto, desde 1º de março, o esquema foi estendido a pessoas com mais de 60 anos e àquelas entre 45 e 59 anos com comorbidades.