Quem é o bilionário americano que bancou Harry e Meghan quando foram 'cortados financeiramente' pela família real

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tyler Perry ofereceu ao casal mansão e aparato de segurança quando eles se mudaram do Canadá em 2020

Durante a entrevista em que o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, revelaram detalhes bombásticos de sua vida dentro da família real britânica à apresentadora de TV americana Oprah Winfrey, um nome foi citado e rapidamente virou trending topic no Twitter: Tyler Perry.

Bilionário do entretenimento, Perry foi uma espécie de mecenas do casal, oferecendo-lhes casa e segurança quando se mudaram do Canadá para o sul da Califórnia, onde vivem hoje, segundo Harry e Meghan contaram a Oprah.

Isso aconteceu quando Harry foi "cortado financeiramente" pela família no primeiro trimestre de 2020.

Na entrevista, o príncipe disse que os acordos que ele e Meghan firmaram com Netflix e Spotify para fazer shows e podcasts nunca fizeram parte do plano original do casal, mas "eu tive que garantir a nossa segurança (financeira)".

Mas quem é Tyler Perry?

O ator de 51 anos é um prolífico cineasta, comediante, ator, produtor e roteirista.

Seus filmes e programas de TV o tornaram um nome conhecido nos Estados Unidos, especialmente entre os afro-americanos.

Perry é talvez mais famoso pela franquia de filmes de comédia Madea, a qual escreveu, produziu, dirigiu e estrelou como a personagem-título.

Em 2015, ele construiu um estúdio de cinema de 134 hectares nos arredores de Atlanta, Geórgia, ajudando a colocar a cidade no mapa da indústria de cinema.

No ano passado, ele se tornou bilionário, de acordo com a revista americana Forbes.

Ganhou as manchetes há alguns meses quando revelou que estava passando por uma "crise de meia-idade", anunciando que havia se separado de sua namorada de longa data e da mãe de sua única filha, Gelila Bekele.

"Tenho 51 anos, sou solteiro e me pergunto como será o próximo capítulo da minha vida. Seja o que for, vou andar com Deus, ser o melhor pai e homem que posso ser, manter minha cabeça erguida e tentar ser o meu melhor fazendo isso!! ", escreveu Perry em um post em sua página do Instagram.

Crédito, CBS Legenda da foto, Na entrevista a Oprah, Harry disse que os acordos que ele e Meghan firmaram com Netflix e Spotify nunca fizeram parte do plano original do casal

Como Perry ajudou Harry e Meghan?

Perry ofereceu ao casal para ficar — supostamente de graça — em uma de suas mansões em Hollywood e usar sua segurança quando se mudaram do Canadá para Los Angeles em 2020.

O casal disse que decidiu ir embora depois que a localização da casa em que estavam hospedados na Ilha de Vancouver, oeste do Canadá, se tornou conhecida pelo grande público.

"Não tínhamos um plano", disse Meghan na entrevista.

"Precisávamos de uma casa e ele [Tyler Perry] também ofereceu sua segurança, o que nos deu espaço para respirar e tentar descobrir o que íamos fazer."

"A maior preocupação foi enquanto estávamos no Canadá, na casa de outra pessoa, então fui informado, em um curto espaço de tempo, que a segurança seria removida", disse Harry.

"Então, de repente, percebi: 'Espere um segundo, as fronteiras podem ser fechadas, vamos ter nossa segurança removida, quem sabe quanto tempo vai durar o confinamento, o mundo sabe onde estamos, não é seguro, não é seguro, provavelmente precisamos sair daqui.'"

Harry e Meghan disseram que mais tarde decidiram ficar na Califórnia, comprando uma casa em Montecito.