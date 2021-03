A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O menino que salvou irmã de franco-atirador na guerra do Iêmen

Organizações de direitos humanos que atuam na cidade de Taiz, no sudoeste do Iêmen, afirmam que mais de 450 crianças foram mortas ou feridas por franco-atiradores houthi nos últimos seis anos, em meio à guerra civil que devasta o país.

"Eu estava levando a lata d'água, depois brinquei no caminho de casa. O atirador atirou na cabeça dela. Temi por minha irmã, então a puxei. Ele ficou atirando em mim", diz Amri.

Ruweida se recuperou milagrosamente, mas não totalmente: além do medo constante de ser atingida novamente, não consegue dormir e sofre de muitas dores na cabeça, conta o pai das crianças, Saleh Bin Saleh.

Famílias como a de Abdo Qaid Ahmed e a mulher, Fatyiah, que perderam o filho Saber, de dez anos, alvejado ao subir em uma árvore para colher frutas. O irmão mais novo, Mohamed, de sete anos, foi atingido no estômago e correu para casa, onde se escondeu embaixo de um cobertor.

"Quando cheguei e tirei o cobertor dele, vi que estava sangrando. Eu gritei e gritei e gritei. Então meus vizinhos vieram e o tiraram de mim. Eu gritei: 'Tragam Saber para mim, 'tragam Saber para mim'", conta Fatyiah. "Eu disse: 'Saber está com medo de que eu vá puni-lo porque ele levou o irmão'. Então me disseram que ele estava no necrotério. Eu não sabia."