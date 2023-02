Indonésia: perfil da maior nação muçulmana do mundo

Há 23 minutos

Espalhada numa cadeia de milhares de ilhas entre a Ásia e a Austrália, a Indonésia tem a maior população muçulmana do mundo e a maior economia do sudeste asiático. É também um país de grande apelo turístico, devido às belas paisagens de localidades como a ilha de Bali.

Etnicamente, é um país altamente diversificado, com mais de 300 línguas locais. A população varia de grupos vivendo da caça em áreas rurais a uma moderna elite urbana.

Reinos sofisticados existiram antes da chegada dos holandeses, que colonizaram o arquipélago, mas acabaram deixando o país após uma luta pela independência, em 1949.

Crédito, CHAIDEER MAHYUDDIN/Getty Images Legenda da foto, A Indonésia é a maior nação muçulmana do mundo e uma das maiores economias da Ásia, com grande apelo turístico

Em 1966, um golpe militar colocou o país nas mãos do general Suharto, que governou com mão-de-ferro até os anos 1990. Em 1975, o regime de Suharto invadiu o Timor Leste, ex-colônia portuguesa cuja independência Jakarta temia poder incentivar movimentos por independência em partes da Indonésia.

A queda de Suharto veio em 1998, após protestos de rua incentivados pela grave crise econômica por que passava a região. A Indonésia tornou-se uma das maiores economias emergentes do mundo, mas continua enfrentando demandas por independência de várias províncias, além de ataques de grupos armados islamistas. Em 2004, o país foi o mais afetado pelo maior desastre natural registrado até então, o tsunami do Oceano Índico, com 130 mil mortos.

FATOS

Getty Images República da Indonésia Capital: Jakarta População 261 milhões

Área 1,9 milhão de quilômetros quadrados

Principais línguas Indonésia, 300 línguas regionais

Principal religião Islã

Expectativa de vida 67 anos (homem), 71 anos (mulher)

MoedaRúpia Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDERES

Presidente: Joko Widodo

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O presidente Joko Widodo faz parte de uma nova geração de políticos do país, que conheceu a democracia apenas em 1998

Joko "Jokowi" Widodo venceu as eleições de julho de 2014 como parte de uma nova geração de políticos da ainda jovem democracia indonésia. O pleito foi uma disputa apertada com a velha guarda que dominou o país durante décadas de regime autocrático.

Widodo é visto por muitos como um político relativamente desconectado da corrupção endêmica do país e próximo dos indonésios comuns. Sua origem humilde - ele era um fabricante de móveis e seu pai um comerciante de madeiras - contribui para essa percepção positiva pela população.

MÍDIA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A mídia na Indonésia é desenvolvida e marcada pelo avanço da internet e das redes sociais

Pule Podcast e continue lendo Podcast Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

A televisão é o principal meio de comunicação da Indonésia, mas a mídia online está se aproximando. O Facebook é extremamente popular, e os indonésios estão entre os usuários mais ativos do Twitter no mundo todo.

A entidade Repórteres Sem Fronteiras diz que na Indonésia muitos jornalistas se autocensuram devido à legislação relativa à blasfêmia e conteúdo na internet.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Brasil e Indonésia estabeleceram relações diplomáticas em 1953. Seis anos depois, o presidente Sukarno tornou-se o primeiro chefe de Estado asiático a realizar uma visita oficial ao Brasil.

A invasão e ocupação da ex-colônia portuguesa Timor Leste por Jakarta impediu uma aproximação maior, já que o Brasil defendia o princípio de autodeterminação de ex-colônias. Após manter-se relativamente neutro no tema, depois de sua redemocratização, nos anos 1980, o Brasil engajou-se mais na questão timorense como mediador.

Com o fim da ditadura de Suharto, em 1998, os dois países ficaram mais próximos - a ocupação indonésia do Timor Leste terminou em 1999. Em 2000, um ano após sua eleição por via indireta, o presidente Abdurrahman Wahid visitou o Brasil.

As cooperações aumentaram em diversas áreas, inclusive defesa. Segundo o Ministério da Relações Exteriores brasileiro, a Indonésia é "um dos maiores operadores mundiais de aeronaves Super Tucano, da Embraer". Em 2018, o comércio bilateral somou US$ 2,8 bilhões.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história da Indonésia:

1670-1900 - Colonizadores holandeses unem toda a Indonésia sob um único governo, como as Índias Orientais Holandesas.

1942 - O Japão ocupa as Índias Orientais Holandesas.

1949 - A Holanda reconhece a independência da Indonésia depois de quatro anos de conflito contra a guerrilha local. Sukarno torna-se presidente.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sukarno foi o primeiro presidente da independente Indonésia e governou por quase duas décadas

1966 - Sukarno transfere o poder para o general Suharto após um golpe.

1975 - A Indonésia invade o Timor Leste e incorpora o território como uma província indonésia.

1998 - Em meio à crise econômica que se espalhou pela Ásia no ano anterior, protestos e violência nas ruas levam à derrubada de Suharto e ao fim de sua ditadura.

1999 - O Timor Leste passa às mãos de um governo provisório das Nações Unidas, antes de se tornar independente.

2004 - Realização das primeiras eleições diretas da Indonésia.

2004 - Em dezembro, o país é o mais afetado pelo tsunami do Oceano Índico. Mais de 130 mil indonésios morrem na tragédia.

2012 - A Indonésia foi atingida por fortes terremotos também em 2005, 2007 e 2012 que somados causaram mais de mil e trezentas mortes.