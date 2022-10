México: perfil do país com a segunda maior economia latino-americana

No México, caminham lado a lado a afluência, a pobreza, o esplendor da natureza e o concreto urbano. O país tem a segunda maior economia da América Latina e é um grande exportador de petróleo. A prosperidade, no entanto, permanece um sonho distante para muitos mexicanos, e a desigualdade socioeconômica continua grande. As áreas rurais são muitas vezes negligenciadas, e enormes favelas marcam os entornos das cidades.

As relações econômicas, comerciais e culturais entre o México e o sul dos Estados Unidos - que até meados do século 19 era território mexicano - são importantes para os dois vizinhos. O acordo comercial Nafta, assinado entre EUA, México e Canadá e implementado em 1994, aproximou as economias da América do Norte e aumentou o fluxo comercial na fronteira sul dos Estados Unidos.

Muitos mexicanos pobres tentam cruzar a fronteira com o vizinho do norte ilegalmente em busca de trabalho, mas na segunda década do século 21 aumentou o número de imigrantes mexicanos voltando ao seu país.

A migração a partir do México tornou-se uma questão política significativa durante a campanha do republicano Donald Trump para a Presidência dos EUA, em 2016. Trump prometeu construir um muro por todos 3.145 quilômetros de fronteira terrestre entre os dois países, mas apenas parte da divisa foi reforçada durante seus quatro anos na Casa Branca.

Dezenas de milhares de pessoas foram mortas em conflitos violentos envolvendo quadrilhas mexicanas de traficantes de drogas, a partir dos anos 1990. Poderosos cartéis do país passaram a controlar o tráfico de drogas vindas da América do Sul com destino aos Estados Unidos. As forças de segurança que lideraram a resposta armada aos cartéis foram acusadas de abuso de poder e de agir com impunidade.

O México assumiu importância crescente na indústria cultural no século 21 com o avanço de sua produção cinematográfica. Três diretores mexicanos - Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu e Guillerme del Toro - ganharam Oscars de melhor diretor - Cuarón e González Iñarritu duas vezes cada. O país também possui importantes destinos turísticos, especialmente na Península de Yucatán, onde fica a cidade de Cancún.

Getty Images Estados Unidos Mexicanos Capital: Cidade do México População 129 milhões

Área 1,96 milhão de quilômetros quadrados

Principal língua Espanhol

Principal religião Cristianismo

Expectativa de vida 72 anos (homem), 78 anos (mulher)

MoedaPeso Fonte: ONU, Banco Mundial

Presidente: Andrés Manuel López Obrador

O esquerdista Andres Manuel López Obrador obteve uma vitória por ampla margem nas eleições presidenciais de julho de 2018. Ele disse que suas prioridades eram combater a corrupção e reverter décadas de políticas econômicas em favor do livre mercado - que ele culpa pela desigualdade social, a violência endêmica e o desejo de tantos jovens de deixar o país em busca de uma vida melhor.

López Obrador, popularmente conhecido pelas iniciais Amlo, é ex-prefeito da Cidade do México e havia se candidatado a presidente outras duas vezes - em 2006, quando o pleito foi vencido pelo conservador Felipe Calderón, e em 2012, quando o vencedor foi Enrique Peña Nieto, do PRI, de centro-esquerda.

O presidente mexicano prometeu ser um exemplo de probidade pessoal, doando parte de seu salário, vendendo seu avião oficial e sem viver no palácio presidencial. Ele também propôs uma lei para permitir a retirada do cargo de qualquer representante eleito por meio de um referendo. Ele cumpre um mandato de 6 anos, sem direito à reeleição.

A entidade Repórteres Sem Fronteiras descreve o México como "um dos mais perigosos países do hemisfério" para a mídia. Grande parte dos crimes violentos contra jornalistas teve o envolvimento de cartéis de drogas e oficiais corruptos, ações que quase sempre acabam sem punição aos responsáveis.

Dois grandes grupos de mídia, a Televisa e a TV Azteca, dominam o setor. O México é um dos maiores mercados para a internet na América Latina.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Brasil e México são os principais países da América Latina, sendo o primeira e o segundo, respectivamente, em tamanho da população e da economia. Ambos também têm perfis populacionais parecidos, e suas maiores cidades, Cidade do México e São Paulo, têm tamanhos, características e problemas semelhantes.

As relações diplomáticas entre Brasil e México começaram a ser desenhadas em 1824, quando os dois países demonstraram a intenção de formalizá-las. Elas só foram iniciadas formalmente, porém, dez anos depois, em 1834. Em 1922, as representações foram elevadas ao nível de embaixadas.

Os dois gigantes latino-americanos, no entanto, demoraram para se aproximar significativamente. Apenas no final do século 20, quando a economia dos dois países abriu-se mais ao exterior, o comércio bilateral começou a crescer, com destaque para a exportação de veículos brasileiros.

Em março de 2019, esse fluxo foi favorecido ainda mais com o estabelecimento do livre comércio no setor automotivo. Com US$ 9 bilhões em transações mútuas em 2019, o México é o sétimo principal parceiro comercial do Brasil.

Séculos 3 a 7 - Auge da civilização maia, considerada uma das mais desenvolvidas das Américas no período anterior à chegada dos europeus.

Séculos 14 a 16 - Consolidação da civilização asteca, herdeira dos povos que a anteceram na região.

1519 - O Exército da Espanha, liderado por Hernán Cortés, chega a Veracruz, marcando o início da conquista espanhola do México.

1521-1820 - O México forma parte do Vice-reino da Nova Espanha.

1810-21 - A Guerra de Independência termina com a criação do Impérico Mexicano, que dura pouco e inclui a América Central, até a fronteira com a atual Costa Rica, assim como o que hoje é o sul dos Estados Unidos.

1824 - O México torna-se uma república federal. Províncias centro-americanas se tornam independentes.

1846-8 - A Guerra Mexicana-Americana termina com o México sendo forçado a vender aos Estados Unidos suas províncias do norte (incluindo os futuros Estados americanos da Califórnia, Nevada, Novo México, Arizona e Utah).

1910-20 - A Revolução Mexicana, liderada por nomes como Pancho Villa e Emiliano Zapata, leva ao estabelecimento de uma república constitucional.

1929 - Formação do Partido National Revolucionário, que mais tarde se tornaria o Partido Revolucionário Institucional, ou PRI, que dominou a política no país até o ano 2000.

1968 - Forças de segurança mexicanas reagem violentamente, a tiros, a uma manifestação estudantil na Cidade do México. Centenas de manifestantes são mortos ou feridos.

1976 - Enormes reservas de petróleo marítimas são descobertas no Golfo do México.

1994 - Rebeldes zapatistas, liderados pelo carismático subcomandante Marcos, iniciam um levante exigindo mais direitos para os cerca de 10 milhões de indígenas no México, 4 milhões deles no Estado de Chiapas.

2000 - Vicente Fox quebra o domínio político de sete décadas do PRI ao vencer as eleições presidenciais.

2006 - Presidente Felipe Calderón lança uma guerra interna contra as quadrilhas de traficantes de drogas. A violência aumenta e se transforma numa crise nacional de segurança.

2018 - O esquerdista ex-prefeito da Cidade do México Andrés Manuel López Obrador obtém uma ampla vitória nas eleições presidenciais.