Reino Unido: perfil da nação que combina tradição e modernidade

O Reino Unido é composto de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte e tem uma longa história de importância nos assuntos internacionais.

No século 20, a Grã-Bretanha - nome também usado para se referir ao Reino Unido, apesar de tecnicamente não incluir a Irlanda do Norte - foi obrigada a redefinir seu lugar no mundo.

No começo do século, comandava um império que percorria o planeta e era considerada a principal potência global. Duas guerras mundiais e o fim do império diminuíram seu papel, mas o Reino Unido continua uma potência econômica e militar, com considerável influência ao redor do mundo.

A Grã-Bretanha foi o primeiro país do mundo a se industrializar. Sua economia continua uma das maiores, mas passou a ser baseada no setor de serviços em vez da indústria. O processo de desindustrialização deixou sem solução alguns problemas sociais e bolsões de fraqueza econômica em partes do país.

Mais recentemente, o Reino Unido sofreu uma profunda queda na atividade econômica e um aumento da dívida pública, como resultado da crise financeira de 2008, que revelou a excessiva dependência do país de crédito fácil, consumo doméstico e valorização de imóveis.

Os esforços para conter a dívida pública - uma das mais altas do mundo desenvolvido - levou a cortes profundos no sistema de bem-estar social, serviços governamentais e nas Forças Armadas, levando a preocupações sobre aumento da desigualdade social e perda de influência internacional.

O Reino Unido é uma potência europeia muito conhecida por sua cultura e suas tradições

O então primeiro-ministro David Cameron, sob pressão da ala mais à direita de seu Partido Conservador, prometeu e convocou para junho de 2016 um referendo sobre a permanência do país como membro da União Europeia. A alternativa de deixar o bloco europeu, comumente chamada de Brexit, sagrou-se vencedora - por 51.9% a 48.1%. A Grã-Bretanha deixou a União Europeia em 31 de janeiro de 2020.

Em resposta a uma crescente insatisfação com a natureza altamente centralizadora do Reino Unido, em 1999, o governo central em Londres devolveu poderes para Parlamentos separados na Escócia e no País de Gales. Isso, porém, não colocou um fim a aspirações separatistas. Em 2007, a Escócia passou a ter um governo nacionalista, e um referendo sobre a independência da nação foi realizado em setembro de 2014. Um total de 55% dos eleitores escoceses votou pela permanência no Reino Unido, contra 45% de votos separatistas.

Na Irlanda do Norte, depois de décadas de violento conflito civil na província, o Acordo da Sexta-Feira Santa de 1998 levou a uma nova Assembleia com poderes devolvidos por Londres - o que aumentou as esperanças de um paz duradoura.

Diversidade

O Reino Unido é etnicamente diversificado, o que em parte é um legado de seu passado imperial. No século 21, o país passou a ter dificuldades internas com questões como multiculturalismo, imigração e identidade nacional.

As preocupações com terrorismo e o radicalismo islamista aumentaram depois dos atentados suicidas a bomba na rede de transporte de Londres, em 2005. Houve também um crescente debate sobre imigração. Muitos passaram a defender políticas mais duras para limitar a entrada de imigrantes, enquanto outros tentavam defender a chegada de estrangeiros como uma força positiva para o país.

Uma das tendências do início do século 21 foi a chegada de trabalhadores vindos de novos países membros da União Europeia do Leste Europeu, em grandes números. O tema teve grande peso na campanha em favor da saída do Reino Unido da União Europeia, em 2016.

Cultura

O Reino Unido tem sido uma grande força global de cultura jovem desde o auge dos Beatles e dos Rolling Stones, além de outros grupos britânicos de rock, nos anos 1960.

O Reino Unido influenciou o mundo com sua produção musical, em que grupos como os Beatles foram destaque

O país tem um rico patrimônio literário, que inclui os trabalhos de escritores como os ingleses William Shakespeare e Charles Dickens, o escocês Robert Burns, o galês Dylan Thomas e o norte-irlandês Seamus Heaney - sem mencionar autores que produziram nas línguas gaélica e galesa.

O teatro britânico é reconhecido como um dos mais importantes do mundo, não apenas em suas obras como também na movimentada cena da capital, Londres, concentrada no bairro central de West End. A indústria cinematográfica do país também é uma das mais importantes do mundo, gerando produções, diretores e atores e atrizes de grande sucesso em Hollywood.

FATOS

PA Media Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte Capital: Londres População 68 milhões

Área 242.514 quilômetros quadrados

Principal língua Inglês

Principal religião Cristianismo

Expectativa de vida 78 anos (homem), 82 anos (mulher)

MoedaLibra Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDERES

Chefe de Estado: Rei Charles 3º

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A rainha Elizabeth assumiu o trono britânico em 1952, e seu reinado tornou-se o mais duradouro da história

Sua majestade o rei Charles 3º ascendeu ao trono do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte em 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª que tinha sucedido seu pai, o rei George 6º em 1952 Em setembro de 2015, a rainha tinha se tornado o monarca mais longevo da Grã-Bretanha, ultrapassando o recorde estabelecido por sua trisavó, a rainha Victoria. O rei britânico também é chefe de Estado de 16 países independentes, incluindo o Canadá e a Austrália. Como monarca constitucional, seu papel no processo legislativo é amplamente cerimonial.

Primeiro-ministro: Liz Truss

Liz Truss assumiu a liderança do Partido Conservador em momento de crise

A então ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, assumiu a liderança do Partido Conservador, em 2022, após vencer o ex-ministro da Economia Rishi Sunak em votação que reuniu os cerca de 150 mil membros do partido. Ela se tornou a terceira mulher a governar o Reino Unido, depois de Margaret Thatcher e Teresa May. Truss assumiu o governo em substituição a Boris Johnson que renunciou após ter sido pressionado por colegas de partido. Um dos maiores desafios enfrentados pela primeira-ministra é a recuperação da economia britânica, seriamente atingida pelas consequências da retirada do país da União Europeia, acentuada pela diminuição da atividade econômica causada pelo longo período de lockdown imposto para conter a pandemia de covid-19.

Boris Johnson

Boris Johnson chegou ao cargo de premiê após liderar a campanha pela saída do país da União Europeia

Ex-prefeito de Londres, Boris Johnson tornou-se primeiro-ministro britânico em julho de 2019, depois de superar Jeremy Hunt na disputa pela liderança do Partido Conservador - no poder desde 2010. Ele assumiu o governo no lugar de sua antecessora, Theresa May, que renunciou como líder do mesmo partido depois de fracassar em sua tentativa de convencer o Parlamento a aprovar sua proposta para a saída do país da União Europeia.

A saída do país do bloco europeu foi a bandeira que permitiu a ascensão política de Boris Johnson, um dos líderes a favor do chamado Brexit no referendo popular de 2016, em que a medida foi aprovada.

Johnson conquistou uma maioria significativa no Parlamento depois de convocar uma eleição geral em dezembro de 2019, o que pavimentou o caminho para que o país deixasse a União Europeia em 2020. Em 2020, durante a pandemia de covid-19, a popularidade de Johnson caiu diante dos altos números de casos e mortes no Reino Unido. O bem-sucedido programa de vacinação do serviço público de saúde, o NHS, porém, levou à recuperação do premiê nas pesquisas de opinião.

MÍDIA

As primeiras transmissões de rádio da BBC começaram em 1922, e a empresa rapidamente passou a exercer um papel vital na vida nacional. O Serviço do Império - que pouco tempo depois passou a se chamar Serviço Mundial da BBC, do qual faz parte a BBC News Brasil - estabeleceu uma reputação de qualidade jornalística no mundo todo. A BBC é financiada por uma licença, que moradores do Reino Unido precisam pagar para poder ter TVs ou computadores com acesso à internet em casa.

A televisão comercial britânica começou em 1955, com o lançamento da ITV. A rádio comercial chegou nos anos 1970. Hoje em dia, centenas de estações de rádio e TV competem com a BBC pela atenção dos ouvintes e espectadores.

A imprensa britânica é desenvolvida e muito influente, mas a principal empresa na mídia eletrônica é a BBC

Novas nacionais são líderes de audiência, e muitos espectadores britânicos acompanham os altos e baixos na vida na Praça Albert, no leste de Londres, onde se passa a história da novela EastEnders, da BBC. O mesmo interesse é gerado pela novela Coronation Street, da ITV, sobre a vida numa comunidade de classe trabalhadora no norte da Inglaterra. Programas de Reality TV também registram grande audiência.

As redes de TV terrestres, que antes eram dominantes no mercado, hoje enfrentam dura competição com emissores transmitidas via satélite e a cabo, que oferecem centenas de canais. Também competem no mercado a TV digital terrestre, ou DTT, e o rádio digital terrestre, ou DAB.

A imprensa e a mídia eletrônica são livres e podem cobrir todos os aspectos da vida britânica. A variedade de publicações reflete todo o tipo de opinião política. Nos últimos anos, a circulação de jornais impressos caiu significativamente, enquanto a leitura online disparou. A News Corp, empresa dona do jornal The Times por intermédio de sua subsidiária no Reino Unido, a News UK, iniciou um movimento de cobrança de conteúdo online, exigindo pagamento para o acesso a conteúdo jornalístico.

Regulação da imprensa

Em 2012, uma investigação comandada por um juiz recomendou um novo sistema de auto-regulação para a imprensa britânico, sustentado por uma nova legislação. O inquérito foi iniciado após um grande escândalo envolvendo o jornal The News of the World, do grupo News Corp, em que telefones de indivíduos foram alvos de escuta de jornalistas em busca de informações.

A classe política concordou em estabelecer um novo órgão de regulação com poderes para impor pesadas multas e forças jornais a publicarem correções. Em 2013, o sistema foi formalmente estabelecido, não com uma nova lei, mas sim com uma chamada Carta Real. A indústria, no entanto, rejeitou o plano da Carta, dizendo que daria a políticos poder em excesso. A maioria das publicações ficaram de fora do novo sistema.

Em 2020, havia 65 milhões de usuários de internet no Reino Unido (segundo a agência We Are Social), representando mais de 95% da população. O total de usuários de mídias sociais era de 45 milhões, ou quase 70% da população. O Facebook é a principal plataforma. A BBC é o destino mais popular no consumo de notícias online no Reino Unido.

RELAÇÕES COM O BRASIL

O Reino Unido teve importante influência histórica sobre o Brasil. Logo após a declaração de independência, feita em 1822, o governo britânico serviu de intermediário com o regime português para negociar o reconhecimento do Brasil como nação independente.

A ida de Elizabeth 2ª ao Brasil, que contou com passagem por Salvador, foi a primeira de um monarca britânico ao país

Em 1825, Portugal aceitou reconhecer a independência brasileira mediante o pagamento de 2 milhões de libras. Esse dinheiro, no entanto, foi emprestado ao Brasil pelo Reino Unido, com quem Portugal tinha uma grande dívida. Além de ser o primeiro credor de peso do Brasil, Londres também foi importante no processo de fim da escravidão em território brasileiro, ao elevar progressivamente a pressão sobre o governo imperial para que abolisse a prática.

Em meados do século 19, engenheiros ingleses receberam a missão de construir uma estrada de ferro entre Jundiaí e Santos, para escoar a produção paulista de café. A linha foi fundamental para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. A empresa britânica São Paulo Railway Company administrou a linha férrea até meados do século 20, sendo estatizada em 1946.

Em 1968, a rainha Elizabeth II fez uma visita oficial ao Brasil, a primeira de um monarca britânico ao país. Em 2001, o primeiro-ministro Tony Blair tornou-se o primeiro chefe de governo britânico em visita oficial ao Brasil.

O comércio bilateral em 2019 foi de US$ 5,3 bilhões. No século 21, o governo britânico apoiou a ambição brasileira de obter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A partir do fim do século 20, o Reino Unido tornou-se um destino importante de brasileiros vivendo no exterior. Segundo estimativas, a comunidade brasileira no país é a maior da Europa, com cerca de 180 mil pessoas.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história do Reino Unido:

Séculos 1 a 5 - A Inglaterra era parte do Império Romano.

Século 10 - Unificação dos reinos da Inglaterra sob um único rei.

1707 - Inglaterra e Escócia unem-se e formam o Reino da Grã-Bretanha.

1801 - O Reino Unido é formado com a união dos reinos da Grã-Bretanha e da Irlanda.

1815 - Papel do país na vitória sobre o regime francês de Napoleão Bonaparte faz com que o Reino Unido se estabeleça como uma potência imperial hegemônica.

1914 - Começo da Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido entra no conflito contra a Alemanha.

1918 - A guerra termina em novembro, com um armistício. O total de britânicos mortos é de centenas de milhares.

1921 - O Reino Unido concorda com a fundação do Estado Livre Irlandês. A Irlanda do Norte, no entanto, continua como parte do Reino Unido.

1924 - Primeiro governo britânico liderado pelo Partido Trabalhista, sob o primeiro-ministro Ramsay MacDonald.

1939 - A Alemanha invade a Polônia. O Reino Unido declara guerra à Alemanha.

O premiê conservador Winston Churchill liderou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial

1940 - O conservador Winston Churchill torna-se primeiro-ministro.

1944 - Tropas aliadas invadem a França, a partir da Grã-Bretanha, no chamado Dia D (6 de junho) e começam a abrir caminho na direção da Alemanha.

1945 - A Alemanha se rende. O líder trabalhista Clement Atlee é eleito primeiro-ministro, substituindo Winston Churchill. O novo governo trabalhista introduz o Estado de bem-estar social. O Reino Unido torna-se membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

1948 - Criado o NHS, ou Serviço Nacional de Saúde.

1949 - O Reino Unido torna-se um membro fundador da Otan, a aliança militar ocidental.

Anos 1960 - A descolonização de territórios controlados pelo Reino Unido se acelera.

1969-98 - Tropas britânicas intervêm para controlar confrontos na Irlanda do Norte e mantêm-se na província.

1973 - O Reino Unido entra na Comunidade Econômica Europeia.

1979 - A conservadora Margaret Thatcher assume o cargo de primeira-ministra e inicia processo de desregulação da economia.

1997 - Vitória trabalhista sob a liderança de Tony Blair põe fim a 18 anos de governos conservadores.

2003 - O Reino Unido participa da invasão e ocupação do Iraque, uma guerra polêmica que com o tempo enfraqueceria o governo do trabalhista.

2010 - Em meio a grave crise econômica, os conservadores voltam ao poder após 13 anos de governos trabalhistas.

2016 - Referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia dá vitória à saída, conhecida como Brexit.

2020 - O Reino Unido deixa a União Europeia, quatro anos depois que a proposta foi aprovado num referendo nacional.

2021 - O país foi duramente atingido pela epidemia da covid-19 registrando uma das maiores taxas de mortalidade entre os países desenvolvidos.

2022 - O primeiro-ministro Boris Johnson renuncia à liderança do Partido COnservador sendo sucedido por Liz Truss, a terceira mulher a govenar o país.