'Minha família quer que eu me case aos 14 anos com noivo rico’: os casamentos infantis na pandemia

Abeba: 'Minha família continua me pressionando para me casar'

"Minha família me disse que eu não deveria recusar a oferta, já que a pessoa que se casaria comigo era de uma família rica", diz Abeba, de 14 anos.

Há apenas alguns meses, a mãe e os irmãos dela a pressionaram para aceitar um pretendente, se casar e, assim, ajudar a aliviar as dificuldades financeiras da família durante a pandemia de covid-19.

"Duas de nossas vizinhas vão se casar esta semana, In sha Allah (se Deus quiser). Nunca pensei que isso fosse me tocar tão cedo", diz Rabi.

E as perspectivas para essas adolescentes estão longe de ser incomuns.

De acordo com um novo relatório do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef), já antes da pandemia esperava-se que em 10 anos 100 milhões de menores seriam obrigadas a se casar.

"Esses números revelam que o mundo está se tornando um lugar mais difícil para as meninas", disse Nankali Maksud, conselheira sênior de Prevenção de Práticas Nocivas da Unicef.

Assunto de família

"As famílias deveriam mandar suas filhas para a escola, em vez de arranjar casamento para elas", diz Abeba.

"Minha mãe e meus irmãos continuaram me pressionando para casar. Eles pararam quando receberam aconselhamento. As autoridades fizeram eles mudarem de ideia."

Muitas meninas do povoado nômade Fulani não retornarão à escola após o confinamento e muitas já se casaram

Ela mora em uma área rural em Damba, um assentamento Hausa-Fulani no norte da Nigéria, onde mulheres jovens se casam assim que têm um bom pretendente.

"Para mim, tudo começou durante o confinamento, quando meus irmãos mais novos começaram a brincar de soletrar e eu decidi me juntar a eles", diz a jovem de 16 anos.

A mãe dela ficou brava porque Rabi demonstrou no jogo que não havia aprendido o suficiente na escola.

"Ela me disse: 'Você já perdeu muito tempo indo para a escola! Olha, seus irmãos mais novos têm que te ensinar!'".

A mãe continuou: "A esta altura, todas as meninas do seu ano escolar estão casadas. Vou pedir a Shafi'u (pretendente de Rabi) que mande os pais dele pedirem oficialmente sua mão em casamento".

As amigas Habiba, Mansura, Asmau e Raliya se casaram no ano passado para amenizar as dificuldades financeiras de suas famílias.