'De certa forma, o crime compensa', diz falsa herdeira que enganou alta sociedade de Nova York e virou série

Sorokin ficou famosa ao se passar por uma socialite de Nova York, cometendo com sucesso uma fraude em que acumulou mais de US$ 270 mil (R$ 1,5 milhão).

Depois de mais de três anos na prisão pelos crimes que cometeu, Sorokin ganhou liberdade condicional no dia 11 de fevereiro.

A Netflix pagou a ela US$ 320 mil (R$ 1,8 milhão) pelos direitos de criar uma série sobre a história dela.

"E tudo mais saiu do controle. Não que eu tenha orquestrado alguma coisa", ressaltou.

Sorokin não conseguiu ficar com todo o dinheiro que a Netflix ofereceu por causa de uma lei de Nova York que impede que os condenados lucrem com sua fama relacionada ao crime.

A conta bancária dela foi congelada, e boa parte do dinheiro foi utilizado para indenizar as vítimas.

Pelo menos US$ 170 mil (R$ 976 mil) serviram para quitar dívidas e pendências com os bancos.

Almoços com espumante e férias luxuosas

Sorokin estava com vinte e poucos anos quando passou um tempo em Nova York, dizendo às pessoas que tinha uma reserva de US$ 60 milhões (R$ 344 milhões) e um projeto ambicioso para criar uma fundação relacionada à arte.

Hospedando-se em hotéis caros e apresentando uma vida de celebridade no Instagram, ela conseguiu fazer muita gente acreditar em suas fantasias e pagar as suas contas.

Usando documentos falsos, Sorokin até convenceu um banco a lhe conceder um cheque especial de US$ 100 mil (R$ 574 mil), que a polícia barrou a tempo.

"A promotoria deturpou totalmente meus motivos. Disseram que eu estava desfilando por Nova York, me fazendo passar por herdeira. O que aconteceu foi estritamente entre as instituições financeiras e eu. Me retrataram como um falso membro da alta sociedade e uma fã de festas. Esse nunca foi meu objetivo ", declarou.