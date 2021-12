Rússia: perfil da potência que se reinventou após a Guerra Fria

A Rússia, maior país do mundo em extensão territorial que se estende pela Europa e pela Ásia, foi por mais de 70 anos o centro de um grande projeto socialista de partido único.

A entidade política, que reuniu 15 diferentes repúblicas, era chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética.

Originária de uma tradição de monarquia absolutista, com o poder do Estado nas mãos do czar (imperador), nos tempos soviéticos a Rússia desenvolveu-se e tornou-se o coração de uma superpotência.

Após a Guerra Fria, em que o bloco soviético foi derrotado pelo modelo econômico e político ocidental, e a União Soviética foi desmantelada, a Rússia passou pela década de 1990 em crise. O país, porém, emergiu do período de tumulto político e econômico buscando novamente se impor como uma potência mundial.

Os rendimentos provenientes de seus vastos recursos naturais, principalmente petróleo e gás, ajudaram a Rússia a superar seu colapso econômico de 1998. A forte queda no preço do petróleo em 2014, entretanto, colocou um fim a seu longo período de prosperidade.

A estatal Gazprom, que exerce um monopólio no setor de gás, ainda fornece grande parte das necessidades energéticas da Europa.

O presidente Vladimir Putin - figura política dominante desde 2000 - aumentou seu controle sobre instituições estatais e a mídia - um processo reforçado mais recentemente por uma ênfase num forte nacionalismo e na hostilidade contra o Ocidente.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Rússia, cuja história está exposta em cidades como São Petersburgo, recuperou influência no século 21

Sob a liderança de Putin, a Rússia aumentou suas ações militares em regiões consideradas estratégicas para o país. A intervenção do país em favor de Bashar al-Assad, na Síria, garantiu a sobrevivência do regime durante a guerra civil no país, iniciada em 2012.

Na Ucrânia, Moscou interveio e garantiu a anexação da região da Criméia como parte da Rússia. No final dos anos 2010, o regime russo foi acusado de tentar interferir em disputas eleitores no Ocidente, particularmente nos Estados Unidos.

Após a tentativa de abraçar o modelo de democracia liberal do Ocidente, logo após o fim da União Soviética, a Rússia retomou sua tradição de um Estado forte.

O sistema progressivamente adotado no século 21, que mistura eleições com participação limitada de oposicionistas e grande poder do presidente Vladimir Putin sobre os assuntos nacionais, é considerado por analistas estar mais próximo de um regime autoritário do que de uma democracia plena.

FATOS

Getty Images Federação Russa Capital: Moscou População 142,7 milhões

Área 17 milhões de quilômetros quadrados

Principal língua Russo

Principais religiões Cristianismo, islã

Expectativa de vida 63 anos (homem), 75 anos (mulher)

MoedaLibra Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDER

Presidente: Vladimir Putin

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Vladimir Putin consolidou o poder político em suas mãos, enfraquecendo a ideia de uma Rússia democrática

Vladimir Putin tem sido a figura política dominante da Rússia desde sua eleição como presidente em 2000, inicialmente servindo por dois mandatos. Em seguida, Putin ocupou o posto de primeiro-ministro por quatro anos, para depois reassumir a presidência em 2012 e ser reeleito em 2018.

Desde sua reeleição, obtida contra apenas contra opositores de pouca relevância, as autoridades russas reforçaram seu controle sobre a mídia, sufocando assim um embrionário movimento oposicionista. Ele também adotou um curso estridentemente nacionalista e apelou às memórias do poder da era soviética para conseguir mais apoio da população.

O presidente apresenta-se como um forte líder que retirou a Rússia da crise econômica, social e política dos anos 1990 e defende os interesses nacionais russos, particularmente contra uma suposta hostilidade ocidental.

Opositores e críticos no país e no exterior o acusam de enfraquecer as instituições russas, paralisando o desenvolvimento democrático e consolidando o poder de uma pequena e abastada elite.

MÍDIA

A televisão da Rússia é dominada por canais que ou são dirigidos diretamente pelo Estado ou são propriedade de empresas com ligações próximas com o Kremlin.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A mídia russa é fortemente influenciada pelo poder político, dominado por Vladimir Putin

O governo controla o Canal Um e a Rússia Um - dois dos três principais canais federais -, enquanto a gigante de energia Gazprom, controlada pelo Estado, é dona da NTV. A televisão é a principal fonte de informação para a maior parte dos russos.

Existe um mercado de TV paga que cresce rapidamente, liderado transmissora por satélite Tricolor. O governo está desenvolvendo um projeto para levar a TV digital para todas as residências no país.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Brasil e Rússia tiveram fases de distanciamento e até rompimento diplomático em seus quase 200 anos de relações oficiais.

As relações diplomáticas entre o Brasil imperial e a Rússia czarista foram estabelecidas em 1828. Em 1917, porém, veio o primeiro rompimento pelo Brasil, que não reconheceu o novo governo bolchevique.

As relações entre os dois países foram retomadas em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, mas novamente rompidas pelo Brasil dois anos depois.

Foram retomadas apenas em 1961, no governo do presidente João Goulart.

Em 1988, o presidente José Sarney visitou a ainda União Soviética, e os dois países aproximaram-se ainda mais após o fim do regime comunista e a dissolução da antiga superpotência.

As visitas mútuas de chefes de governo tornaram-se mais comuns, com os contatos ainda mais frequentes após 2009, ano da criação do grupo Brics, - que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O fluxo de comércio entre os dois países era de US$ 5 bilhões em 2018.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história da Rússia.

1547 - O Grande Príncipe Ivan IV de Moscou (Ivan, o Terrível) é o primeiro governante a ser proclamado czar da Rússia.

1689-1725 - Pedro, o Grande, introduz amplas reformas.

1798-1815 - A Rússia participa das coalizões europeias contra a França napoleônica e revolucionária, derrotando a invasão de Napoleão em 1812 e contribuindo para sua derrubada.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Moscou é o centro do poder político na Rússia, país com grande poderio militar e influência internacional

1853-57 - A Rússia sofre um revés em sua tentativa de tomar território do Império Otomano, que estava em declínio, ao ser derrotada na Guerra da Criméia.

1904-05 - A expansão russa na Manchúria leva a uma guerra com o Japão - e à Revolução de 1905, que forçou o czar Nicolau II a aceitar uma Constituição e a estabelecer um Parlamento, a Duma.

1914 - A rivalidade entre Rússia e Áustria nos Bálcãs contribui para o início da Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia lutou ao lado da Grã-Bretanha e da França.

1917 - Nicolau II abdica. Revolucionários bolcheviques liderados por Vladimir Lenin derrubou o governo provisório e tomam o poder.

1918-22 - Guerra civil entre o Exército Vermelho bolchevique e os anticomunistas Russos Brancos.

1922 - Os bolcheviques reorganizam o que restava do Império Russo como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1945 - Vitória dos aliados sobre a Alemanha Nazista é seguida pelo rápido estabelecimento de uma hegemonia soviética na Europa Central e do Leste e nos Bálcãs. Com o fim da guerra, começam as décadas da Guerra Fria, um período de rivalidade com o Ocidente.

1953 - A morte do ditador Joseph Stalin dá início a um período de menos repressão na URSS, embora o domínio do Partido Comunista continue firmemente mantido.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O passado comunista de Stalin e Lenin marcou a Rússia, onde a democracia nunca foi implantada de forma plena

1991 - A Rússia torna-se independente com o colapso da União Soviética e, ao lado de Ucrânia e Belarus, forma a Comunidade de Estados Independentes, que eventualmente recebe também a maioria das outras ex-repúblicas soviéticas.

1998 - Após anos tentando se recuperar do colapso causado pelo fim da URSS, a Rússia sofre nova grave crise econômica, com queda de 5,3% do PIB.

2000 - O primeiro-ministro Vladimir Putin assume como presidente, após a renúncia de Boris Ieltsin, e inicia uma firme reorientação da Rússia, afastando-se da democracia e do Ocidente e na direção de uma política mais nacionalista e autoritária.

2014 - A Rússia toma o controle da região ucraniana da Criméia, levando à maior disputa entre Oriente e Ocidente desde o fim da Guerra Fria.

2015 - Moscou inicia uma intervenção militar na Síria em apoio a eu aliado, o presidente Bashar al-Assad.

2018 - Vladimir Putin é eleito para um quarto mandato como presidente, em uma disputa contra candidatos de pouca importância.