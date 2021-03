Meghan e Harry: as respostas sobre a realeza britânica para quem não é do Reino Unido

Milhões de pessoas assistiram à entrevista explosiva de Oprah Winfrey com o duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan, e alguns ficaram com algumas dúvidas depois disso.

Qual é o esquema de segurança da realeza?

"(Os acordos com) Netflix e Spotify nunca fizeram parte do plano", disse Harry, acrescentando que seu pai, o príncipe Charles, cortou o dinheiro que garantia seu sustento no ano passado.

Os detalhes exatos da proteção da realeza, que é paga pelo público britânico, não são amplamente conhecidos por razões de segurança, diz Robert Finch, presidente do conselho da Liga Monarquista do Canadá, uma organização de defesa dos monarquistas. Portanto, há muita especulação sobre qual é a verdade, diz ele.

Meghan teve que abrir mão de seu passaporte e carteira de motorista?

Existe realmente um departamento de Recursos Humanos?

Mas há um gerente de RH para a equipe real de nível inferior e para os palácios, conforme estabelecido no site do Palácio de Buckingham. Só não para a família ou equipe sênior.

O que eles querem dizer com 'a instituição'?

A autora Marlene Koenig diz que o príncipe teria feito essa referência quando se casou com a então princesa Elizabeth em 1947. "Ele comparou a casar-se com uma empresa familiar", diz ela.

Mas, em The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor (A firma: a vida turbulenta da casa de Windsor, em tradução livre), a Penny Junor escreve que o rei George 6º, que governou de 1936 a 1952, "primeiro se referiu à Casa de Windsor como A Firma e o nome pegou".