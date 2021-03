Como a ciência pode ajudar a libertar Kathleen Folbigg, 'a pior assassina em série da história da Austrália'

No entanto, evidências científicas têm dado força a outra narrativa: a de que as crianças morreram todas de causas naturais. E isso pode virar o caso de cabeça para baixo.

Na semana passada, 90 eminentes cientistas, defensores da ciência e especialistas médicos entregaram um abaixo-assinado ao governador do Estado de Nova Gales do Sul, pedindo o perdão de Folbigg e sua libertação imediata.

Entre os signatários estão dois ganhadores do prêmio Nobel, duas pessoas nomeadas 'Australianos do Ano', o ex-Cientista-Chefe e presidente da Academia Australiana de Ciências, professor John Shine, que comentou: "Dadas as evidências científicas e médicas que agora existem em neste caso, assinar esta petição era a coisa certa a fazer".

Será ainda pior do que o famoso caso da neozelandesa Lindy Chamberlain, que cumpriu três anos de prisão na Austrália depois de ser injustamente condenada pelo assassinato de seu bebê, Azaria (história que foi transformada em 1988 no filme Um Grito no Escuro, com a atriz Meryl Streep no papel de Chamberlain).