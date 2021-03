'Pulei por instinto': o britânico que resgatou menina de 10 anos de mar revolto

Stephen Gill entrou por instinto no mar par ajudar a tirar dali uma menina de dez anos levada por fortes ondas

Quatro britânicos arriscaram suas vidas para salvar uma menina de dez anos de altas ondas que atingiram a praia de Redcar (nordeste da Inglaterra) no último sábado (13/3).

Stephen Gill, 52, estava caminhando pela praia com sua mulher quando viu uma criança no mar e notou que ela gritava por socorro.

Gill, que havia decidido também dar uma olhada no mar revolto ao lado da mulher, saiu em socorro da menina.

Fim do Talvez também te interesse

"Vimos uma garotinha nadando no oceano e achamos aquilo incomum. Daí notamos que ela estava se debatendo e gritando por ajuda. Estava sendo levada pelo poder das ondas", conta.

Mais dois homens vieram ajudar e acabaram, então, entrando no mar revolto para buscá-la. "Foi totalmente por instinto, nem pensei a respeito, foi pura adrenalina", explica Gill. "Eu segurava em um dos caras e ele segurava a menina, e conseguimos sair."

Praia de Redcar, no nordeste da Inglaterra: fortes ondas quase resultaram em tragédia

"Eles arriscaram as próprias vidas para resgatar as meninas, e sua ação rápida e corajosa fez com que ninguém ficasse seriamente ferido", disse a corporação. "Não há dúvidas de que o raciocínio rápido deles resultou em um desdobramento muito menos sério. Eu diria que são heróis", disse o policial Stewart Shepherd.