Céu apocalíptico 'apaga' Pequim em pior tempestade de areia em uma década; veja fotos

A tempestade de areia causou um aumento sem precedentes nas medições de poluição do ar. Em alguns distritos, foram registrados níveis 160 vezes acima do limite recomendado.

Na Mongólia, as fortes tempestades de areia teriam causado seis mortes e dezenas de desaparecidos.

O veículo de comunicação Global Times, da China, informou que pelo menos 12 províncias do país, incluindo a capital, foram afetadas, e o clima provavelmente continuará assim durante a segunda-feira, antes de melhorar à noite.

"Parece o fim do mundo", disse Flora Zou, moradora de Pequim, à agência de notícias Reuters. "Neste tipo de clima, eu realmente não quero estar fora de casa", disse ela.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualmente define níveis seguros de qualidade do ar com base na concentração de partículas poluentes chamadas de material particulado (PM, na sigla em inglês) encontradas no ar.