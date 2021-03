A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por que o céu ficou assustadoramente laranja em Pequim

"Lembra um filme de ficção científica", diz um pedestre. "Parece o fim do mundo", opina outra.

A capital da China está coberta de areia, e os índices de poluição do ar atingiram picos sem precedentes.

Além disso, a região norte do país sofre com o desflorestamento e a erosão do solo, que pioram o problema.