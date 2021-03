Fortuna de Trump despenca quase R$ 4 bi durante presidência

O patrimônio líquido do ex-presidente Donald Trump caiu em cerca de US$ 700 milhões (quase R$ 3,9 bilhões), atingindo um total estimado de US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 12,8 bilhões) durante seu tempo como presidente dos Estados Unidos, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.