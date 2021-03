Menores desacompanhados: os migrantes que tentam chegar à fronteira dos EUA

Marcos González Díaz

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, Marcos González Legenda da foto, Aos 17 anos, Michael tenta chegar aos Estados Unidos pela primeira vez de sua Honduras natal

Michael, que tem apenas 17 anos, está fazendo uma viagem difícil e perigosa: tentando chegar aos Estados Unidos de Honduras, seu país-natal.

Acompanhado apenas do irmão mais velho, ele diz que está exausto de tanto esforço. Seus pés estão cheios de bolhas depois de dias de caminhada. Mas sua moral está quase intacta.

"Está se tornando uma viagem complicada, sempre fugindo, pelo mato... mas vamos chegar. Vale a pena porque é preciso sofrer para conseguir alguma coisa", diz ele, enquanto descansa em um abrigo para migrantes em Palenque, no sul do México.

O desespero fez Jacqueline, uma hondurenha de 19 anos que encontramos caminhando com seu filho de 4 anos e o restante de sua família, a lançar-se na mesma jornada, apesar de estar grávida.

"Estou grávida de três meses e sinto-me cansada porque comemos muito pouco. Às vezes sinto que vou desmaiar, mas tento permanecer forte. Principalmente para dar força…", diz ela, chorando.

"Enche-me de tristeza ver a minha família assim. Mas eu confio em Deus, nós vamos conseguir".

Depois de um ano de 2020 marcado pela pandemia e pelo fechamento das fronteiras internacionais, milhares de migrantes, a maioria centro-americanos, voltaram a tentar a rota neste ano, fugindo da pobreza e da violência em seus países e em busca de um futuro melhor nos Estados Unidos.

Alejandro Mayorkas, secretário de segurança interna dos Estados Unidos, descreveu a situação como "difícil" .

"Estamos a caminho de encontrar mais indivíduos na fronteira sudoeste do que nos últimos 20 anos", disse ele nesta semana.

Grande parte deles são menores de idade, como Michael, viajando sem os pais. Centenas chegam à fronteira dos Estados Unidos com o México todos os dias.

Legenda da foto, As famílias dizem que não têm escolha a não ser fazer a jornada traiçoeira até a fronteira dos Estados Unidos

Muitos esperam que a política migratória do novo governo Biden seja mais benevolente com suas realidades do que a seguida pelo ex-presidente Donald Trump.

'Com esperança'

Michael saiu há uma semana de sua casa em Yoro, uma região rural do norte de Honduras. Deixou para trás sua mãe, sua mulher e um bebê recém-nascido.

Ele cruzou a Guatemala de ônibus. Mas depois de ficar sem dinheiro, ele tem caminhado sem parar por cinco dias desde que entrou no México. Ele não sabe quantas horas por dia anda. E teve que vender seu celular para continuar sua viagem.

Michael fala sobre a violência em casa. Mas, acima de tudo, este jovem trabalhador agrícola lamenta as poucas oportunidades para ganhar a vida em Honduras.

"Não há nada. Não há trabalho. Não há nada a se fazer. Por isso quero ir até lá [Estados Unidos] para poder ajudar minha família ".

Legenda da foto, Romero viu um aumento dramático na chegada de migrantes desde o início do ano em seu abrigo La 72

É a terceira vez que seu irmão tenta viajar para o norte. Mas se eles chegarem à fronteira, eles planejam se separar, com Michael se entregando às autoridades da fronteira.

"Disseram-me que se eu me entregar, eles podem ajudar-me a partir daí. O 'migra' [como as autoridades de imigração dos Estados Unidos são frequentemente chamadas] vai me perguntar se eu tenho parentes lá. Minha tia pode vir me buscar. É a fé que carregamos, talvez assim consigamos cruzar a fronteira", acrescenta, esperançoso.

O presidente Joe Biden suspendeu a expulsão imediata de migrantes menores de 18 anos que chegavam desacompanhados à fronteira. Agora, eles podem esperar com parentes ou pais adotivos nos Estados Unidos até que seus casos sejam analisados pela Justiça.

De acordo com o atual governo americano, a política de Trump, baseada em uma ordem de saúde pública relacionada à pandemia, era "desumana" para com os menores. No entanto, a ordem ainda está em vigor para expulsar famílias e maiores de 18 anos.

Michael ouviu falar das mudanças em Washington. "Eles nos disseram que o presidente dos Estados Unidos ordenaria a remoção de todos os obstáculos em nosso caminho, que seria melhor para cruzar [a fronteira]. Agora que ele venceu, vamos torcer para que ele nos ajude ", diz, sem entrar em muitos detalhes.

'Caos na fronteira'

"Acho que essa política externa não é de curto prazo. Vai levar algum tempo. Mas [os menores] chegam agora com a ideia de que podem entrar facilmente nos Estados Unidos ", diz Gabriel Romero, diretor do abrigo de migrantes "La 72" em Tenosique, no sul do México.

"É como uma vã esperança de que a entrada seja livre, o que não é o caso".

Em fevereiro, as autoridades de fronteira dos EUA interceptaram 9.457 menores desacompanhados, um aumento de 60% em relação a janeiro, quando 5.858 crianças foram detidas.

O aumento drástico do número de migrantes nesta rota também pode ser percebido no abrigo que Romero comanda. Nas últimas semanas, ele viu longas filas de pessoas esperando para entrar e descansar de sua viagem.

Romero diz que as restrições e o distanciamento social da pandemia impossibilitam o acolhimento de tantas pessoas em seus quartos, embora ele tente fazer com que a maioria delas pelo menos consiga dormir em colchonetes, no chão da capela do complexo.

À noite, quem tem a sorte de ter um celular recarrega e cuida dele, como um tesouro. Eles sabem que é a única maneira de manter contato com a família.

Legenda da foto, As rotas mais utilizadas pelos migrantes incluem pontos comuns onde ocorrem roubos ou mesmo sequestros

Romero diz que em 2018 eles receberam um recorde de 15 mil pessoas. Em 2020, a pandemia reduziu o número para 5 mil. Mas 6 mil já passaram apenas nos primeiros dois meses deste ano.

"Estou preocupado que haverá caravanas de migrantes maiores, de mil e 2 mil pessoas, e que possivelmente não estejamos preparados para a atenção humanitária nessas dimensões. (…) Se esse fluxo continuar nessas proporções, podemos ter um caos na fronteira ", prevê.

Furacões

Depois do fracasso das caravanas mais recentes (a última foi duramente dispersada pelo exército guatemalteco), os migrantes agora preferem caminhar em grupos menores.

Basta dirigir por algumas horas ao longo de suas rotas habituais no sul do México para encontrar muitos desses grupos, muitas vezes com crianças, caminhando por estradas ou trilhos de trem.

Anos atrás, os migrantes costumavam subir no trem, muitas vezes referido como "A Besta", para continuar sua viagem para o norte.

Mas, devido à construção do Trem Maya (um dos projetos preferidos do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador), o trem não está funcionando há meses.

Legenda da foto, A nova política de imigração de Biden acabou com a expulsão imediata de menores que chegam sozinhos à fronteiraer

Então, eles são forçados a cruzar o México a pé e a viagem agora é ainda mais longa e perigosa.

Poucos moradores dão atenção especial a esses migrantes. Os seus rostos de cansaço, ora de tristeza ora de esperança, parecem fazer parte da imagem habitual destas cidades.

A certa altura, um veículo para no meio da estrada. Cerca de oito pessoas, entre adultos e crianças, saem correndo do carro, todas carregando mochilas. Em questão de segundos, eles desaparecem entre a vegetação da selva da região.

Os migrantes dizem que os efeitos econômicos da pandemia tornaram as condições ainda piores para eles em seus países de origem. Além disso, os furacões Eta e Iota, que atingiram a América Central no ano passado, devastaram muitas comunidades.

"Nossas casas ruíram com o Eta. Perdemos tudo", diz Jacqueline.

"Tentamos recomeçar com o nosso negócio, mas eles exigiam dinheiro da gente. Fomos vítimas de extorsão " .

Legenda da foto, A capela do abrigo Tenosique em Tabasco enche-se todas as noites de migrantes a descansar da dureza da viagem

Jacqueline já tentou chegar aos Estados Unidos. Ela fracassou na primeira tentativa.

Legenda da foto, O marido de Jacqueline, Lionel, diz que o risco vale a pena a possibilidade de uma vida melhor para sua família

Perigo

Seu marido, Lionel, diz que o dinheiro que tinha que pagar por causa da extorsão por gangues, deixou-os com quase nada, nem mesmo o suficiente para comprar comida.

Sem alternativas, a família decidiu arriscar-se nesta viagem, embora tenha consciência dos perigos que se escondem no percurso.

"Disseram-nos que mais à frente estão os Zetas", diz Jacqueline, referindo-se a uma poderosa gangue mexicana.

"Um homem nos disse que eles nos cortariam em pedaços. Isso é perigoso. Você pode ser sequestrado por resgate", acrescenta Jacqueline.

Legenda da foto, É assim que os pés e os sapatos de muitos migrantes ficam após horas de caminhada

Horas depois, após o anoitecer, encontramos Jacqueline e sua família novamente. Eles estão exaustos, com fome. Não conseguem beber água há horas. Dizem que em três ocasiões avistaram autoridades migratórias e tiveram que correr e se esconder entre os arbustos.

"É preciso arriscar tudo. Mas é melhor arriscar sua vida aqui. Em Honduras que você pode ser morto de qualquer maneira", diz Lionel, quando perguntado se vale a pena arriscar a vida de sua família nessa jornada.

Crédito, Marcos González Legenda da foto, Michael caminhou por horas dia e noite seguindo as faixas por onde "The Beast" circulava

Legenda da foto, Michael ainda tem uma noite inteira para viajar para chegar ao próximo abrigo

"Mesmo. Digo às pessoas: por que você acha que alguém iria deixar a sua casa, sua família e seu país, para realizar esta viagem, se não fosse por pura necessidade"?

Lionel quer se entregar para obter asilo político quando chegarem à fronteira. Mas o governo dos EUA insistiu esta semana que está "expulsando a maioria dos adultos solteiros e famílias".

Sua família planejava descansar um pouco à noite e, com sorte, chegaria a Palenque na manhã seguinte.

Mas ninguém no abrigo tinha ouvido falar deles dois dias depois de nossa última conversa.

Legenda da foto, Muitos dos migrantes passam semanas na estrada, às vezes deixando para trás seus entes queridos

'Sonho americano'

Michael retomou sua jornada no dia seguinte. Junto com seu irmão e três compatriotas hondurenhos, eles oraram antes de começar a andar. "Isso nos dá força para continuar. Temos fé", afirma.

Basta alguns minutos de caminhada ao longo deles para entender as dificuldades extremas que enfrentarão nesta jornada.

Crédito, Marcos González Legenda da foto, Jacqueline, de amarelo, viaja grávida e com toda a família na esperança de poder entrar nos Estados Unidos

Eles andam em trilhos de trem sem sapatos adequados. O calor é de 30 graus Celsius. Mal têm comida ou bebida. Obtêm água em riachos à beira da estrada ou, às vezes, pedindo aos moradores locais.

"A jornada é difícil. Temos que correr, caímos, nos machucamos" , explica.

Embora sua passagem anterior pela Guatemala tenha sido de ônibus, também não foi fácil.

Legenda da foto, Pequenos grupos de migrantes são vistos continuamente nas rotas do sul do México

Michael diz que muitas vezes eram parados em postos de controle da polícia, com policiais exigindo 100 quetzals (US$ 13 ou R$ 73) por pessoa, para permitir que continuassem. Todos os grupos de migrantes com os quais falamos nos disseram que passam pela mesma experiência.

Ao cair da noite, descansando próximo à estrada, Michael permanece perseverante.

"Se desistirmos agora, não chegaremos a lugar nenhum", afirma. O grupo chega a fazer piadas sobre quantas horas faltam para chegar ao abrigo Salto de Agua, seu próximo destino.

Ele não se arrepende de ter iniciado esta viagem. Mas faz um alerta àqueles que podem estar pensando em fazer o mesmo.

"Pense bem, porque... é difícil. Esta jornada não é para todos. Você precisa de coragem e precisa ter fé de que nada acontecerá com você. É um caminho complicado, extremamente complicado", afirma ele, continuando a caminhar.

Legenda da foto, Migrantes atravessam temperaturas escaldantes na esperança de ter uma vida melhor nos EUA

Embora Michael e seus companheiros esperassem chegar a Salto de Agua naquela noite, eles só alcançaram seu destino às 8h.

Se nada o impedir, ele ainda tem três semanas pela frente antes de chegar à fronteira dos Estados Unidos e tentar alcançar seu "sonho americano".