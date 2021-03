Atirador mata pelo menos seis pessoas em supermercado nos EUA

Crédito, Chet Strange Legenda da foto, Testemunhas transmitiram na internet tiroteio no mercado King Soopers

Um atirador matou pelo menos seis pessoas, incluindo um policial, em um supermercado na cidade de Boulder, Colorado, Estados Unidos, segundo autoridades locais.

O tiroteio no mercado King Soopers começou por volta de 14h30 no horário local e, com a chegada da polícia, confrontos e tentativas de negociação se estenderam por horas. O ataque terminou com o que pareceu ser um suspeito sem camisa levado por policiais para fora do estabelecimento.

Testemunhas transmitiram o tiroteio ao vivo em redes como o YouTube.

A polícia ainda não forneceu detalhes sobre as vítimas ou o suspeito de atirar.

Cerca de 20 minutos após o início do ataque, a polícia de Boulder tuítou que havia um "atirador em ação no King Soopers."

Duas horas depois, a polícia publicou uma nova mensagem pedindo que moradores evitassem a região.

"NÃO transmita nas redes sociais nenhuma informação tática que você possa testemunhar", acrescentou o tuíte.

No entanto, parte do ocorrido foi capturado pela câmera de uma pessoa que estava no local e filmou vítimas.

"Não sei o que está acontecendo... Escutei tiros, alguém caiu", grita o homem, ao som de tiros enquanto corre para fora da loja.

O vídeo continua e mostra a polícia chegando e cercando o mercado.

O presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio, afirmou a Casa Branca.

No Twitter, o governador do Colorado, Jared Polis, disse: "Minhas orações estão com nossos companheiros coloradanos neste momento de tristeza e pesar, enquanto nos informamos mais sobre a extensão da tragédia."