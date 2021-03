Campos de detenção: por que China foi punida por seu tratamento a muçulmanos

As sanções foram introduzidas como um esforço coordenado pela União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá.

A China respondeu com suas próprias sanções às autoridades europeias. O país negou as acusações de abuso, alegando que os campos são instalações de "reeducação" usadas para combater o terrorismo.

No entanto, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, disse que o tratamento dado aos uigures equivale a "violações terríveis dos direitos humanos mais básicos".

O que sabemos sobre as sanções?

As sanções, incluindo proibições de viagens e congelamento de bens, afetam altos funcionários em Xinjiang, que foram acusados ​​de graves violações dos direitos humanos contra muçulmanos uigures. São eles:

"Agindo com nossos parceiros, 30 no total, estamos enviando a mensagem mais clara ao governo chinês de que a comunidade internacional não fará vista grossa a violações tão graves e sistemáticas de direitos humanos básicos, e que agiremos em conjunto para responsabilizar os culpados", disse ele a parlamentares.

Em um comunicado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a China está cometendo "genocídio e crimes contra a humanidade". Os EUA disseram que sancionaram Wang Junzheng e Chen Mingguo por sua conexão com "detenção arbitrária e abusos físicos graves, entre outros abusos graves dos direitos humanos".

O Ministério das Relações Exteriores do Canadá disse: "Cada vez mais evidências apontam para violações sistemáticas dos direitos humanos por parte das autoridades chinesas".

As sanções ocorreram em meio ao crescente escrutínio internacional sobre o tratamento dado pela China aos uigures.

Do que a China é acusada?

Estima-se que mais de um milhão de uigures e outras minorias foram detidos em campos em Xinjiang, que fica no noroeste da China e é a maior região do país. Como o Tibete, a área é autônoma, o que significa, em teoria, que tem alguns poderes de autogoverno.

Mas, na prática, ambos enfrentam grandes restrições por parte do governo central chinês.

Uma mulher testemunhou que as mulheres eram retiradas de suas celas "todas as noites" e estupradas por um ou mais homens chineses mascarados. Um ex-guarda de um dos campos, que falou sob condição de anonimato, descreveu a tortura e a privação de comida de presidiárias.

Com a cobertura sobre uigures e coronavírus, a China proibiu as transmissões de TV da BBC World News no país.