Portugal: perfil da nação europeia que deu origem ao Brasil

País com uma rica história de navegações, Portugal deixou como principal legado de suas viagens a colonização do Brasil. Sua posição geográfica, no lado oeste da Península Ibérica, facilitou seu desbravamento do Oceano Atlântico e a descoberta de terras ainda sem presença europeia.

Quando devolveu ao governo chinês sua última colônia, Macau, em dezembro de 1999, foi encerrada a longa e muitas vezes turbulenta era de Portugal como potência imperialista colonial.

Portugal nasceu do processo da reconquista por reis cristãos da Península Ibérica, ocupada durante quase 8 séculos por povos muçulmanos. Até o século 12, a região em torno da cidade de O Porto era conhecida como Condado Portucalense, que então deu lugar ao Reino de Portugal.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Portugal é um país de história rica e muitas tradições, incluindo homenagens a santos, como Santo Antônio

As raízes da era das navegações portuguesas vêm do final do século 15, quando exploradores como Vasco da Gama lançaram-se ao mar em busca de um novo caminho para chegar à Índia. Em 1500, um deles, Pedro Álvares Cabral, desviou-se da rota e chegou à atual costa do Estado da Bahia, iniciando o contato dos europeus com o território brasileiro.

No século 16, os navegadores de Portugal já haviam levado à formação de um enorme império que ia do Brasil até partes da África e da Ásia. Como consequência, hoje a língua portuguesa é falada por cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, ficando entre as 10 mais faladas no mundo.

Durante quase metade do século 20, Portugal foi uma ditadura centrada na figura do líder conservador António de Oliveira Salazar, falecido em 1970. Esse período ditatorial chegou ao fim em 1974, com a Revolução dos Cravos, na prática um golpe sem violência, que deu início a uma era de democracia em Portugal. A entrada do país no bloco europeu, nos anos 1980, permitiu sua modernização e novos períodos de crescimento econômico.

FATOS

Getty Images República Portuguesa Capital: Lisboa População 10,3 milhões

Área 92.226 quilômetros quadrados

Principal língua Português

Principal religião Cristianismo

Expectativa de vida 78 anos (homem), 85 anos (mulher)

MoedaEuro Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDER

Presidente: Marcelo Rebelo de Sousa

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito prometendo combater as divisões políticas no país

Político veterano do Partido Social-Democrata, de centro-direita, Rebelo de Sousa teve posteriormente uma carreira de destaque no jornalismo e na radiodifusão antes de ser eleito para o cargo de presidente - que em Portugal é basicamente cerimonial, representando o país como chefe de Estado.

Ele se candidatou como independente, com uma campanha que prometeu combater as divisões políticas surgidas com a crise econômica do período entre 2011 e 2014 e as medidas de austeridade implementadas na época. Ele venceu o candidato de esquerda António Sampaio da Nóvoa.

Primeiro-ministro: António Costa

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O premiê António Costa formou seu primeiro governo em 2015 e aumentou sua base no pleito de 2019

O líder socialista António Costa formou uma coalizão de esquerda em novembro de 2015, depois de um mês de drama político, em meio a expectativas em relação ao fim de quatro anos de austeridade fiscal.

Ele se uniu a dois partidos de esquerda para tirar do poder a coalizão de centro-direita do então premiê Pedro Passos Coelho, que liderou os resultados das eleições de outubro de 2015, mas sem garantia de maioria no Parlamento.

Nascido em 1961, Costa é um político veterano do Partido Socialista. Ele serviu como ministro de Estado duas vezes antes de ser eleito prefeito da capital, Lisboa, em 2007. Costa renunciou ao cargo para representar seu partido na disputa pelo comando do país em 2015.

Os socialistas aumentaram seu número de cadeiras no Parlamento nas eleições de 2019 e tornaram-se o maior partido, embora ainda ficando abaixo de uma maioria. Com o apoio dos partidos de esquerda, ele continuou com premiê, à frente de um governo de minoria.

MÍDIA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Portugal tem uma imprensa de credibilidade, importante rede pública de TV e rádio e TVs comerciais

As televisões comerciais de Portugal têm uma parcela significativa da audiência no país e representam uma forte concorrência à rede pública, operada pela RTP - Rádio e Televisão Portuguesa.

As principais redes privadas são TVI e SIC. A televisão opera via satélite, a cabo, de forma digital terrestre e com TV de protocolo de internet (IPTV). A TV a cabo é a principal plataforma, e a mudança total do país para o sinal de TV digital foi completada em 2012.

A rádio pública, RDP, compete com as redes nacionais comerciais, com a estação católica Rádio Renascença e com outras cerca de 300 estações locais e regionais. Entre os jornais portugueses, destacam-se Jornal de Notícias, O Público, Correio da Manhã e Diário de Notícias.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Brasil e Portugal têm uma relação de mais de 500 anos e uma grande proximidade cultural, além de compartilharem a mesma língua. Com a chegada do navegador Pedro Álvares Cabral ao que se tornou Porto Seguro (BA), em abril de 1500, o território brasileiro tornou-se a maior e mais importante colônia portuguesa.

Apesar da exploração econômica local com os ciclos da cana-de-açúcar e do ouro, quando cidades como Salvador, Rio de Janeiro e Vila Rica (futura Ouro Preto) se formaram e cresceram, o desenvolvimento do Brasil só veio no século 19, pelas mãos do regente português, Dom João 6º. Fugindo da invasão do francês Napoleão Bonaparte, no final de 1807, Dom João levou sua corte para o Brasil, aonde chegou no iníco de 1808. Esse movimento gerou a abertura dos portos brasileiros a outras nações, o estabelecimento de indústrias e a criação do Banco do Brasil, entre muitas outras melhorias. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de integrante do reino, com a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

Crédito, ANTONIO SCORZA/Getty Images Legenda da foto, Em 2000, Portugal e Brasil lembraram os 500 anos da chegada dos portugueses à costa brasileira

O primeiro chefe de Estado brasileiro também tinha relação direta com Portugal. Nascido em Queluz, próximo a Lisboa, Dom Pedro 1º era filho de Dom João 6º. Após a declaração de independência, em 1822, Portugal só reconheceu a nova nação três anos depois, por meio do Tratado de Paz e Aliança, após uma intermediação do Reino Unido - que custou ao Brasil um pagamento a Portugal de 2 milhões de libras esterlinas. As representações diplomáticas de ambos os países foram elevadas à categoria de embaixadas em 1914.

As relações econômicas entre Brasil e Portugal aumentaram no final do século 20 e começo do século 21. Segundo o Itamaraty, em 2018 o comércio bilateral chegou a US$ 2,31 bilhões, com US$ 1,45 bilhão de exportações brasileiras. Os investimentos mútuos também aumentaram, segundo o ministério brasileiro. Em junho de 2018, os investimentos portugueses somavam 2,3 bilhões de euros, e os brasileiros em Portugal, 3,2 bilhões de euros.

Culturalmente, Portugal manteve-se como a principal influência europeia no Brasil, não apenas devido ao uso da língua portuguesa, mas também na arquitetura e na culinária. Portugueses continuaram a migrar para o Brasil no século 20, com muitos brasileiros fazendo o caminho contrário após a entrada de Portugal na comunidade europeia - em 2019, cerca de 150 mil viviam no país europeu. Nas eleições de 2022, Lisboa era o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com mais de 45 mil eleitores registrados, superando tradicionais centros de imigração de brasileiros como Miami e Boston.

Nos anos 1990, Portugal e Brasil engajaram-se numa maior aproximação da comunidade lusófona mundial, com a criação em 1996 da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história de Portugal:

Século 12 - Nascimento do Reino de Portugal, substituindo o Condado Portucalense.

1488 - Navegador Bartolomeu Dias atravessa o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, em direção ao Oceano Índico, o primeiro europeu a fazer o trajeto.

1498 - Vasco da Gama realiza sua primeira viagem à Índia.

1500 - Pedro Álvares Cabral desembarca no sul da Bahia, na primeira viagem de europeus ao território brasileiro.

1807 - Forças de Napoleão Bonaparte invadem Portugal, chegando a Lisboa pouco depois de a corte portuguesa ter fugido para o Brasil, onde chegaria em janeiro de 1808.

1815 - Com a presença do rei em solo brasileiro, o Reino de Portugal torna-se Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

1825 - Três anos depois da declaração de independência do Brasil, Portugal reconhece oficialmente a perda de sua maior colônia.

1908 - Rei Carlos e seu filho mais velho são assassinados em Lisboa. O segundo filho de Carlos, Manuel, torna-se rei.

1910 - Rei Manuel 2º abdica do trono em meio a uma revolução. Portugal é proclamada uma república.

1911 - Nova Constituição separa a Igreja do Estado. Manuel José de Arriaga é eleito primeiro presidente da República.

1916-18 - Portugal participa da Primeira Guerra Mundial no lado aliado.

1926 - Golpe militar. General António de Fragoso Carmona torna-se presidente.

1928 - Carmona escolhe António de Oliveira Salazar para o posto de ministro das Finanças.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A ponte 25 de Abril, sobre o rio Tejo, nasceu chamada Salazar, mas depois ganhou a data do fim de seu regime

1932 - Salazar torna-se primeiro-ministro, cargo que ele manteria por 36 anos, estabelecendo o sistema político autoritário conhecido como Estado Novo.

1936 - Salazar apoia os nacionalistas comandados pelo general Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola, mas se afasta do fascismo de Benito Mussolini e do nazismo de Adolf Hitler.

1939-45 - Portugal mantém-se oficialmente neutro durante a Segunda Guerra Mundial, mas permite que o Reino Unido utilize bases aéreas no Açores.

1949 - Portugal é um dos membros fundadores da Otan, a aliança militar ocidental.

1955 - Portugal integra a Organização das Nações Unidas.

1968 - António Salazar é retirado do cargo de primeiro-ministro depois de sofrer um derrame; morre em julho de 1970.

1974 - Um golpe militar praticamente sem violência leva a um movimento civil de protestos que abre o caminho para a democracia no país. A data de 25 de abril fica conhecido como a Revolução dos Cravos.

1974-75 - As colônias portuguesas de Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola conquistam a independência. Portugal retira-se do território de Timor Português, hoje Timor Leste, que em seguida é invadido pela Indonésia.

1982 - O Conselho Militar da Revolução é abolido, e um governo civil é formalmente estabelecido.

1986 - Portugal torna-se membro da CEE (que mais tarde se tornaria a União Europeia). O socialista Mário Soares é eleito presidente.

1999 - O território de Macau é entregue à República Popular da China. O ato encerra o período imperialista colonial de Portugal.

2010 - Em meio à crise financeira internacional, o Parlamento português aprova medidas de austeridade. No ano seguinte, um novo pacote é rejeitado, o que leva à queda do governo no premiê socialista José Sócrates.

2014 - Portugal deixa o programa de empréstimos internacionais de combate à crise, marcando o início da recuperação econômica.

2017 - O ex-primeiro-ministro português António Guterres assume o posto de secretário-geral da Organização das Nações Unidas.