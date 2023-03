Grécia: perfil do país onde nasceu a democracia

Há 56 minutos

O patrimônio cultural e histórico da Grécia continua a ter impacto por todo o mundo ocidental - em sua literatura, arte, filosofia e política. Da Antiguidade grega vieram obras e ideias que moldaram em grande parte o pensamento da Europa e do Ocidente como um todo. Essas ideias incluíram o próprio conceito de democracia, desenvolvido a partir do século 6 a.C. em Atenas, então uma cidade-Estado.

Situada no extremo sul da Península Balcânica, a Grécia combina altas montanhas em seu interior com mais de 1.400 ilhas, sendo que a maior delas é Creta. Suas ilhas e as ruínas da Antiguidade são as principais razões pelas quais mais de 30 milhões de turistas estrangeiros visitam o país anualmente.

Depois da Segunda Guerra Mundial, a Grécia passou por rápidas mudanças econômicas e sociais, incluindo momentos de turbulência política e tensões com seu vizinho e antigo adversário regional, a Turquia.

O turismo e navegação tornaram-se grandes elementos de sua atividade econômica, e o país ganhou novo status internacional com sua entrada na União Europeia e a consequente adoção de sua moeda única, o euro.

Crédito, Barry Lewis/Getty Images Legenda da foto, A Grécia recebe anualmente milhões de turistas, atraídos por sua história e a beleza de ilhas como Santorini

A crise financeira global do final da década de 2000 teve um efeito devastador na Grécia. O país acabou com uma dívida gigantesca, como consequência de uma era anterior marcada por níveis altos de gastos públicos e evasão fiscal, combinados com a crise internacional de crédito e a resultante recessão profunda. A grave situação levou a inúmeros protestos de rua, geralmente terminando em confrontos com a polícia.

Além do alto desemprego e de seguidas crises políticas, o colapso econômico grego levou a uma significativa redução de sua população - de 11,1 milhões em 2010 para 10,7 milhões em 2019.

FATOS

Getty Images República Helênica Capital: Atenas População 10,7 milhões

Área 131.957 quilômetros quadrados

Principal língua Grego

Principal religião Cristianismo

Expectativa de vida 79 anos (homem), 84 anos (mulher)

MoedaEuro Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDERES

Presidente: Katerina Sakellaropoulou

Crédito, Presidência da Grécia Legenda da foto, Kyriakos Mitsotakis tornou-se, em 2020, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Grécia

Katerina Sakellaropoulou foi eleita presidente grega pelo Parlamento em janeiro de 2020. Ela tomou posse em março, tornando-se a primeira chefe de Estado do país do sexo feminino. Antes de sua eleição, ela era presidente do Conselho de Estado, o tribunal administrativo mais alto da Grécia. A Presidência grega é basicamente um cargo cerimonial, sendo que o chefe de governo, com todo o poder executivo, é o primeiro-ministro.

Primeiro-ministro: Kyriakos Mitsotakis

Crédito, Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images Legenda da foto, O premiê Kyriakos Mitsotakis levou seu partido à vitória nas eleições de 2019 prometendo melhorar a economia

Pule Podcast e continue lendo Podcast Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Kyriakos Mitsotakis liderou seu partido Nova Democracia, de centro-direita, a uma vitória expressiva nas eleições de julho de 2019.

Desde que assumiu a liderança do Nova Democracia, em 2016, ele equilibrou promessas de redução de impostos e aumento de investimento. Mitsotakis defendeu uma linha claramente nacionalista quanto às relações da Grécia com a Macedônia do Norte - novo nome do antigo território iugoslavo da Macedônia, adotado após negociação com o governo grego anterior.

Integrante de uma dinastia política de destaque no país, ele também prometeu negociar um novo acordo com credores estrangeiros para tentar liberar mais recursos para ações de desenvolvimento econômico.

O governo anterior, uma coalizão liderada pelo partido esquerdista Syriza e que também reunia partidos independentes de direita, teve de aceitar duras medidas de cortes de gastos exigidas pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional em 2015.

Esse acordo colocou a Grécia no caminho da recuperação, após ter atingido um altíssimo nível de endividamento desde a crise de crédito de 2008, mas também decepcionou muitos dos apoiadores do governo da época. Ciente disso, o Nova Democracia prometeu mudanças para o eleitorado jovem, que ainda enfrenta altos níveis de desemprego.

MÍDIA

A televisão é o meio de comunicação mais popular na Grécia, com redes privadas operando juntamente com a rede pública ERT. O governo buscou regulamentar o setor de TV, e cinco redes nacionais foram licenciadas em 2018.

A crise econômica iniciada em 2009 afetou significativamente o setor de mídia, forçando veículos a realizar cortes em suas equipes ou até mesmo a encerrar suas operações.

RELAÇÕES COM O BRASIL

As relações entre Brasil e Grécia são boas, mas demoraram para ser formalizadas. Enquanto a primeira colônia de imigrantes gregos no Brasil foi instalada em 1883, em Santa Catarina, a primeira missão diplomática em Atenas só foi instalada em 1912.

A ocupação alemã na Segunda Guerra suspendeu as relações entre os dois países, retomadas em 1945. Em 1958, as representações foram elevadas ao nível de embaixadas.

Apenas no século 21 os dois países passaram a se engajar em contatos mais próximos. Em 2009, Celso Amorim foi o primeiro ministro das Relações Exteriores brasileiro a visitar a Grécia. Em 2011, Dilma Rousseff fez a primeira visita de um presidente brasileiro.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história da Grécia:

Antiguidade - A Grécia desenvolve pensamentos e trabalhos filosóficos que influenciariam o mundo todo, especialmente o Ocidente. O século 5 a.C., em parte conhecido como "século de Péricles", é um período de grande prosperidade em Atenas, então uma cidade-Estado.

1821-29 - Guerra de independência da Grécia contra o Império Otomano.

1832 - O príncipe Otto da Bavária é escolhido como o primeiro rei da Grécia independente.

1919-22 - Guerra Greco-Turca - A invasão grega da Ásia Menor, provocada pelo colapso do Império Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial, é sufocada pelas forças turcas.

Crédito, Christopher Furlong/Getty Images Legenda da foto, A Acrópole de Atenas é uma das principais referências do período da Grécia Antiga

1924 - Os gregos votam pela abolição da monarquia, e o país torna-se uma república.

1936 - O general Ioannis Metaxas é nomeado primeiro-ministro e estabelece uma ditadura de direita.

1940 - As forças do ditador italiano Benito Mussolini atacam a Grécia a partir da Albânia, dominada na época pela Itália, mas são repelidas pelos gregos.

1941 - O general Metaxas morre. A Grécia é dominada pelas forças alemãs.

1942-44 - Forte resistência à ocupação alemã da parte de facções comunistas e monarquistas.

1944 - As forças britânicas e gregas unem-se para forçar a retirada da Alemanha nazista do país.

1946-49 - Partidos monarquistas vencem as eleições. A guerra civil que se seguiu à Segunda Guerra Mundial acaba, com a derrota dos comunistas.

1952 - Uma nova Constituição declara a Grécia um reino governado por uma democracia parlamentar. A Grécia passa a integrar a Otan.

1967 - Grupo de oficiais do Exército tomam o poder num golpe militar. Eleições são adiadas indefinidamente, e o coronel George Papadopoulos assume como primeiro-ministro.

1973 - A Grécia torna-se uma república, com a abolição da monarquia. Papadopoulos assume a Presidência grega.

1974 - Um golpe apoiado pela Grécia contra o presidente do Chipre, Makarios III, é seguido da invasão e ocupação turca da metade norte da ilha.

1975 - Uma nova Constituição declara a Grécia uma república parlamentarista, com alguns poderes executivos nas mãos do presidente.

1980 - O conservador Constantine Karamanlis é eleito presidente.

1981 - A Grécia entra na Comunidade Econômica Europeia. O Partido Socialista, de Andreas Papandreou, vence as eleições.

1999 - Forte terremoto atinge a região da capital, Atenas, destruindo dezenas de edifícios e matando 143 pessoas.

Crédito, LOUISA GOULIAMAKI/Getty Images Legenda da foto, A crise econômica iniciada em 2009 levou a protestos e confrontos violentos com a polícia grega

2008 - Crise financeira internacional dá início a uma grave crise da dívida grega a partir de 2009. Como consequência, o país enfrentaria nos anos seguintes longo período de austeridade e enorme queda no padrão de vida da população.

2011 - Situação econômica torna-se ainda mais grave. Protestos de rua e violentos confrontos com a polícia são vistos nas cidades gregas.

2013 - Desemprego no país chega a 27,5%, maior taxa desde a crise econômica iniciada em 2009.