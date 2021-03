Eleições em Israel: por que 4ª votação em 2 anos deve terminar sem vencedor?

Crédito, Reuters Legenda da foto, A eleição foi amplamente vista como um referendo sobre a liderança de Benjamin Netanyahu

Com quase 90% dos votos já apurados, as eleições parlamentares realizadas esta semana em Israel devem terminar sem vencedor definido. Ainda não está claro se o premiê Benjamin Netanyahu terá assentos suficientes no Parlamento para garantir sua permanência no poder.

Seu bloco de direita está oito assentos abaixo do limite necessário para formar um governo.

Existe a possibilidade de uma aliança entre Netanyahu e um partido rival de direita, o que adicionaria mais sete cadeiras aos governistas.

Os resultados finais, esperados para quarta-feira (24/03), determinarão o formato das relações de Israel com os palestinos.

Netanyahu — o político que ocupou o cargo de premiê por mais tempo na história de Israel — prometeu formar um governo de direita liderado por seu partido Likud.

Um partido de direita menor, o Yamina, liderado pelo ex-aliado de Netanyahu Naftali Bennett, pode ser o fiel da balança, mas a sigla não declarou explicitamente se apoiará os esforços de Netanyahu para formar um governo.

"Farei apenas o que for bom para o Estado de Israel", disse Bennett após a votação encerrada na noite de terça-feira (23/03).

Ele disse a Netanyahu que o Yamina aguardará os resultados finais do pleito antes de decidir seus próximos passos.

Netanyahu agradeceu a seus apoiadores em um tuíte na noite de terça-feira. "Vocês deram uma grande vitória à direita e ao Likud sob minha liderança. O Likud é, de longe, o maior partido."

"Está claro que a maioria dos israelenses é de direita e deseja um governo de direita forte e estável", acrescentou.

Enquanto isso, o principal líder da oposição, Yair Lapid, cujo partido centrista Yesh Atid deve ganhar cerca de 17 cadeiras, disse estar "orgulhoso" da "enorme" conquista de seu partido.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid, disse que sua sigla trouxe "bom motivo para estar orgulhoso"

"Já comecei esta noite a estabelecer conversas com alguns dos líderes do bloco para a mudança e continuarei nos próximos dias", disse ele, acrescentando que vai "fazer todo o possível para estabelecer um governo são no Estado de Israel".

Pouco mais de 67,2% dos eleitores compareceram às urnas, neste pleito que era encarado em Israel como uma espécie de referendo sobre a liderança de Netanyahu.

O primeiro-ministro de 71 anos está no poder ininterruptamente desde 2009, tendo cumprido um mandato anterior de três anos no final da década de 1990.

Sua campanha se concentrou no programa de vacinação de covid-19, no qual Israel se tornou líder mundial, e em seu sucesso diplomático em normalizar os laços com alguns países árabes.

Mas seus oponentes de todo o espectro político argumentam que ele não deveria permanecer no cargo enquanto não for julgado por acusações de corrupção. Ele nega qualquer irregularidade.

Depois das três eleições anteriores, nem Netanyahu nem seus rivais foram capazes de formar uma coalizão governamental estável.

O atual governo de unidade nacional, resultado de um acordo de divisão de poder com o ministro da Defesa, Benny Gantz, entrou em colapso em dezembro após apenas sete meses.

Gantz, cujo partido Azul e Branco é projetado pelas pesquisas eleitorais para ganhar sete cadeiras, disse na terça-feira que "faria tudo o que pudesse para unir o bloco pró-mudança" — uma referência aos que desejam um novo primeiro-ministro no lugar de Netanyahu.

Se as negociações para formar um governo falharem novamente, Israel pode acabar tendo uma quinta eleição.