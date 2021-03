Câmera registra policial algemando e ameaçando criança de 5 anos nos EUA

Há 38 minutos

Mãe do menino está processando a polícia de Maryland e afirma que filho sofreu trauma após incidente.

Legenda do vídeo,

Imagens de câmeras no corpo de um policial americano mostram oficiais algemando e gritando com um menino de apenas cinco anos.

O vídeo, divulgado na sexta-feira (26/03) pela polícia do Estado de Maryland, mostra dois policiais dizendo à mãe do menino que ela deveria "bater" nele.

Os policiais do Departamento de Polícia do Condado de Montgomery encontraram a criança a algumas ruas de distância da escola.

O vídeo da câmera do corpo do policial mostra o menino chorando no banco de trás de um carro da polícia enquanto é levado de volta.