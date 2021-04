Novas imagens mostram George Floyd implorando a policiais antes de ser morto

Há 26 minutos

Um novo vídeo com imagens captadas por uma câmera policial foi exibido na quarta-feira (31/01) em uma corte em Minneapolis, nos EUA, mostrando o americano George Floyd implorando aos policiais enquanto era detido.

Floyd foi sufocado até a morte pela polícia em 2020, gerando uma onda de protestos globais contra o racismo e a violência policial. Nesta semana, um tribunal está ouvindo testemunhas no processo contra o policial Derek Chauvin, acusado de homicídio e homicídio culposo.

O vídeo mostra o policial Chauvin com o joelho no pescoço de Floyd por mais de nove minutos, enquanto Floyd implora para não ser ferido. Floyd diz: "Eu não sou um cara mau", ele diz.

Chauvin, de 45 anos, foi demitido da polícia e nega todas as acusações.

Os advogados de defesa indicaram que argumentarão que Floyd, de 46 anos, morreu de overdose e problemas de saúde. Também devem alegar que a força usada no episódio foi razoável.

Analistas acreditam que os promotores que defendem o policial podem querer usar as novas imagens para tentar provar que a morte de Floyd teve alguma relação com o uso de drogas.

O que as novas imagens revelam?

O tribunal viu imagens das câmeras nos corpos dos oficiais Thomas Lane, J Alexander Kueng e Tou Thao. A câmera de Chauvin caiu no chão enquanto a prisão se desenrolava e, portanto, não fez imagens do incidente.

Enquanto os policiais o arrastam para fora do carro e o prendem no chão, Floyd pode ser ouvido chamando por sua mãe e dizendo a seus familiares que os ama.

Pessoas que assistem a cena começam a gritar com os policiais, pedindo que verificassem o pulso de Floyd e que parem de segurá-lo.

O que as testemunhas disseram na quarta-feira?

O funcionário da loja, Christopher Martin, de 19 anos, disse ao tribunal que interagiu brevemente com Floyd pouco antes de sua prisão.

No vídeo de vigilância da loja, o Floyd pode ser visto rindo e conversando com as pessoas.