O que se sabe sobre o incidente de segurança que pôs Congresso dos EUA em lockdown

Há 12 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Congresso está sob vigilância reforçada desde janeiro, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o prédio

Dois policiais da guarda do Congresso Americano ficaram feridos depois que um veículo os atropelou e bateu em uma das barreiras que isolam o prédio do Capitólio desde 7 de janeiro, um dia após a invasão por apoiadores do então presidente Trump ao prédio, na capital dos Estados Unidos.

O motorista do veículo também se feriu e está sob custódia policial. Os três envolvidos no incidente, que aconteceu por volta das 13h desta sexta-feira (02/4), no horário local, foram levados ao hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles ou suas identidades.

O FBI foi acionado para a investigação. O Congresso americano está sob lockdown nesse momento por motivo de segurança, dado o risco de "ameaça externa".

Nos últimos 3 meses, o Capitólio tem sido vigiado e mantido sob proteção de grades e bloqueio em relação ao público. A Guarda Nacional auxilia no policiamento. O FBI alertou para risco do que qualificou como "terrorismo doméstico" contra o Congresso nas últimas semanas. Não se sabe até o momento, no entanto, se o incidente desta sexta-feira tem algo a ver com esse recente histórico de ameaças.

"A Guarda Nacional de DC implantou uma Força de Reação Rápida composta por soldados da Guarda Nacional e aviadores para o complexo do Capitólio esta tarde para apoiar a Polícia do Capitólio dos EUA", afirmou um porta-voz da Guarda Nacional.

Há nesse momento aproximadamente 2.300 soldados da força em Washington DC.