Legenda da foto,

Doze meses depois do casamento, o príncipe parecia estar bem de saúde quando acompanhou a rainha na embarcação real, o Spirit of Chartwell, que fazia parte do desfile em comemoração ao Jubileu de Diamante, em 3 de junho de 2012. Ele e a rainha estavam presentes durante a maior parte da viagem de 80 minutos, acompanhados por outros mil barcos, que percorreram 11 quilômetros pelo rio Tâmisa. Após o evento, o duque precisou ser internado no hospital para tratar uma infecção na bexiga antes dos eventos que marcariam a data exata do Jubileu de Diamante da rainha, em 4 de junho.