Quem faz parte da família real britânica e como ela funciona?

Há 12 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Príncipe Philip em foto de julho de 2020; ele morreu nesta sexta-feira (09/04) aos 99 anos

O príncipe Philip, duque de Edimburgo, morreu nesta sexta-feira (09/04) aos 99 anos de idade.

Ele foi casado com a rainha Elizabeth 2ª por 73 anos e foi o consorte mais longevo da realeza britânica.

Vamos recapitular pontos básicos para entender a família real britânica.

Quem faz parte da família real?

A rainha é a chefe de Estado do Reino Unido desde 1952, quando seu pai, o rei George VI, morreu. Ela está no poder há mais tempo do que qualquer outro monarca britânico, e é também chefe de Estado de 15 outros países da Commonwealth (a Comunidade Britânica, que reúne antigas colônias).

A rainha, de 94 anos, e seu falecido marido, o príncipe Philip, têm quatro filhos (Edward, Andrew, Anne e Charles), oito netos e nove bisnetos.

Crédito, PA Media Legenda da foto, Ainda princesa, Elizabeth casou com o príncipe Philip em 1947

São também membros da família real britânica:

O príncipe de Gales (príncipe Charles), 72, casado com a duquesa da Cornuália (Camilla) — ele é o filho mais velho da rainha e é o próximo na linha de sucessão ao trono;

O duque de Cambridge (príncipe William), casado com a duquesa de Cambridge (Catherine) — ele é o filho mais velho do príncipe de Gales e de Diana, princesa de Gales;

O duque de Sussex (príncipe Harry) é irmão de William e casado com a duquesa de Sussex (Meghan); no ano passado, o casal anunciou seu afastamento dos deveres da família real, e hoje vive com o filho pequeno, Archie, em Los Angeles (EUA).

Como entrar para a realeza?

Alguém que se casa com um membro da realeza torna-se também membro da família real, ganhando um título.

Por exemplo, Lady Diana Spencer se tornou princesa de Gales quando se casou com o príncipe Charles em 1981.

No entanto, para se tornar rei ou rainha, é preciso ter nascido na família real.

O príncipe Charles é o primeiro na linha de sucessão; seu filho mais velho, o príncipe William, é o segundo; e o filho mais velho de William, o príncipe George, é o terceiro.

Como são os casamentos reais?

As cerimônias costumam acontecer em lugares tradicionais e grandiosos, atraindo multidões à sua volta.

A rainha e o príncipe Philip se casaram em 1947 na milenar Abadia de Westminster, em Londres.

Mais de seis décadas depois, em 2011, multidões foram às ruas em volta da abadia para celebrar o casamento de William e Catherine Middleton, que então se tornaram o duque e a duquesa de Cambridge.

Legenda da foto, No dia do casamento, o duque e a duquesa de Cambridge foram levados de carruagem da Abadia de Westminster para o Palácio de Buckingham

Outros membros da realeza, como o príncipe Harry e Meghan Markle, já se casaram na St. George's Chapel, no Castelo de Windsor, que existe há mais de 900 anos.

Bebês reais

Vários membros da realeza nasceram no hospital St. Mary's, em Londres.

Foi lá que a princesa Diana deu à luz ao príncipe William e ao príncipe Harry, e que a duquesa de Cambridge teve seus três filhos: príncipe George, hoje com 7 anos; princesa Charlotte, 5; e o príncipe Louis, 2.

Crédito, PA Legenda da foto, O príncipe William nasceu em 1982 no hospital St Mary's, em Londres

O que a família real faz?

O governo britânico é chamado de governo da Sua Majestade, mas a rainha praticamente não tem poder político.

Ela se reúne com o primeiro-ministro uma vez por semana, como um lembrete de seu lugar no governo, mas o primeiro-ministro não precisa de sua aprovação para decisões.

A rainha e outros membros da realeza também cumprem compromissos oficiais — estes muitas vezes representando-a. Por exemplo, o duque e a duquesa de Cambridge realizaram uma visita oficial à República da Irlanda em março passado.

Crédito, Julien Behal Legenda da foto, Em compromisso oficial, o duque e a duquesa de Cambridge foram recentemente à República da Irlanda

Muitos são patronos de instituições de caridade e alguns criaram suas próprios iniciativas, como um programa de incentivo para jovens do duque de Edimburgo.

Membros da família real também têm laços estreitos com as forças armadas. O príncipe William serviu na Força Aérea Real e o príncipe Harry, no Exército.

Crédito, PA Media Legenda da foto, Servindo no Exército, o príncipe Harry foi para o Afeganistão

Membros da realeza sempre desempenham compromissos oficiais?

Não. No ano passado, o príncipe Harry e Meghan, duquesa de Sussex, anunciaram que abriram mão de seus deveres como membros da família real, planejando trabalhar para se tornarem financeiramente independentes.

O Palácio de Buckingham confirmou que o casal abriu mão de nomeações militares honorárias e patrocínios reais, que serão redistribuídos aos funcionários da família real.

Crédito, Reuters Legenda da foto, O duque e a duquesa de Sussex agora vivem nos EUA com o filho pequeno, Archie

O duque de York, príncipe Andrew, se afastou dos deveres reais em 2019 depois de dar uma entrevista à BBC na qual falou de sua amizade com Jeffrey Epstein, condenado por abusos sexuais.

Como a família real é sustentada?

Todos os anos, o governo do Reino Unido repassa à rainha um único pagamento, chamado de Sovereign Grant ("Subsídio Soberano").

A quantia se baseia em 25% da receita do Crown Estate de dois anos antes. A Crown Estate é uma empresa comercial independente — inclui a posse do parque real de Windsor e do autódromo de Ascot, em Berkshire, mas é composta principalmente de propriedades residenciais e comerciais.

O Sovereign Grant, que foi de £ 85,9 milhões para 2020-21, financia deveres reais oficiais e os palácios reais.

O príncipe Charles tem também uma receita advinda do Ducado da Cornuália — um vasto portfólio de propriedades e investimentos financeiros, que rendeu £ 22,3 milhões no ano passado.

Onde moram os membros da Família Real?

Crédito, PA Media Legenda da foto, Em 2019, membros da família real comemoraram o aniversário da rainha no Palácio de Buckingham

A residência oficial da rainha é o Palácio de Buckingham, em Londres.

Ela geralmente passa os fins de semana e o mês da Páscoa no Castelo de Windsor, em Berkshire. Durante a pandemia de coronavírus iniciada em 2020, ela morou lá — e foi em Windsor que o príncipe Philip morreu.

O príncipe Charles e a duquesa da Cornuália vivem em Clarence House, a menos de 800m do Palácio de Buckingham.

O príncipe William e Catherine, duquesa de Cambridge, também vivem nas proximidades, no Palácio de Kensington.